Блогерша случайно предсказала свою смерть, погибнув после пророческого поста в Instagram
Джулия Хеннесси Кайуэла из Бразилии построила успешную карьеру бьюти-блогерши и четыре года наслаждалась семейным счастьем со своим супругом Даниэлем, но жизнь девушки трагически оборвалась.
Неделю назад в аккаунте Джулии появились фотографии вместе с её мужем Даниэлем Кауэлой в шлемах и специальных костюмах. Ребята готовились к парному заезду на мотоцикле. Это была лишь рекламная публикация, в которой девушка несколько раз отметила компанию, занимающуюся организацией таких заездов. Но в описании блогерша поделилась своими мыслями, которые оказались пророческими.
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Спустя несколько часов во время заезда в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс Джулия и Даниэль попали в аварию. Федеральная дорожная полиция Параны и Эковии сообщила, что пара врезалась в грузовик, когда тот переезжал трассу BR277. По сообщению бразильского агентства O Tempo, блогершу доставили в больницу в соседнем городе Парана в критическом состоянии, но вскоре её сердце остановилось.
Её муж, предприниматель и блогер со 110 тысячами подписчиков, также получил серьёзные травмы. Мужчина до сих пор находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь.
Когда подписчикам Джулии стало известно об ужасающей смерти блогерши, они тут же вспомнили о её последнем посте. Теперь все уверены, что девушка предчувствовала свою смерть, пишет Daily Star.
Судя по фразе под фото, она чувствовала, что скоро умрёт
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