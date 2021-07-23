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Блогерша случайно предсказала свою смерть, погибнув после пророческого поста в Instagram

Джулия Хеннесси Кайуэла из Бразилии построила успешную карьеру бьюти-блогерши и четыре года наслаждалась семейным счастьем со своим супругом Даниэлем, но жизнь девушки трагически оборвалась.

23 июля, 08:14

Фото © Instagram/juliahennessy

Неделю назад в аккаунте Джулии появились фотографии вместе с её мужем Даниэлем Кауэлой в шлемах и специальных костюмах. Ребята готовились к парному заезду на мотоцикле. Это была лишь рекламная публикация, в которой девушка несколько раз отметила компанию, занимающуюся организацией таких заездов. Но в описании блогерша поделилась своими мыслями, которые оказались пророческими.

Фото © Instagram/juliahennessy

Фото © Instagram/juliahennessy

Жизнь быстротечна, давай сойдём с ума! Только я, ты, Бог и дорога. Твои мечты — мои

juliahennessy

Фото © Instagram/juliahennessy

Фото © Instagram/juliahennessy

Спустя несколько часов во время заезда в Сан-Жозе-дус-Пиньяйс Джулия и Даниэль попали в аварию. Федеральная дорожная полиция Параны и Эковии сообщила, что пара врезалась в грузовик, когда тот переезжал трассу BR277. По сообщению бразильского агентства O Tempo, блогершу доставили в больницу в соседнем городе Парана в критическом состоянии, но вскоре её сердце остановилось.

Её муж, предприниматель и блогер со 110 тысячами подписчиков, также получил серьёзные травмы. Мужчина до сих пор находится в реанимации, и врачи борются за его жизнь.

Фото © Instagram/juliahennessy

Фото © Instagram/juliahennessy

Когда подписчикам Джулии стало известно об ужасающей смерти блогерши, они тут же вспомнили о её последнем посте. Теперь все уверены, что девушка предчувствовала свою смерть, пишет Daily Star.

Судя по фразе под фото, она чувствовала, что скоро умрёт

Подписчик Джулии для O Tempo

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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