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Саакашвили заявил, что документ о знании украинского языка можно купить за $200

Он назвал требования властей "кормушкой" для чиновников, которые готовы брать взятки взамен на помощь в получении бумажки.

10 августа, 06:06
<p>Фото © ТАСС / Игорь Ткаченко </p>

Фото © ТАСС / Игорь Ткаченко

Сертификат о знании украинского языка можно приобрести за деньги. Об этом заявил бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили.

По его словам, цена на документ варьируется от 200 до 2000 долларов (от 15 до 147 тысяч рублей). Само требование такого сертификата в стране Саакашвили назвал "кормушкой" для чиновников, которые за деньги с радостью помогут заполучить заветную бумажку. При этом он заметил, что, по сути, аналогичную функцию выполняет школьный аттестат.

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"Зачем вообще, скажите, пожалуйста, нужна какая-то комиссия по проверке знания языка, если в стране есть система образования, которая выдаёт дипломы с подтверждением владения языком? Или таким образом государство признаёт, что вся система образования не работает и все дипломы недействительны?" написал он у себя в "Фейсбуке".

Напомним, что закон об исключительном пользовании украинским языком во всех сферах жизни вступил в силу летом 2019 года, а его пункты начинали действовать постепенно в течение нескольких лет. Так, например, в начале этого года использование украинского языка стало обязательным в сфере обслуживания и среди чиновников.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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