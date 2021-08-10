Саакашвили заявил, что документ о знании украинского языка можно купить за $200

Сертификат о знании украинского языка можно приобрести за деньги. Об этом заявил бывший президент Грузии и председатель Исполнительного комитета реформ на Украине Михаил Саакашвили.

По его словам, цена на документ варьируется от 200 до 2000 долларов (от 15 до 147 тысяч рублей). Само требование такого сертификата в стране Саакашвили назвал "кормушкой" для чиновников, которые за деньги с радостью помогут заполучить заветную бумажку. При этом он заметил, что, по сути, аналогичную функцию выполняет школьный аттестат.

"Зачем вообще, скажите, пожалуйста, нужна какая-то комиссия по проверке знания языка, если в стране есть система образования, которая выдаёт дипломы с подтверждением владения языком? Или таким образом государство признаёт, что вся система образования не работает и все дипломы недействительны?" — написал он у себя в "Фейсбуке".