"Барселона" сделала Месси последнее предложение о новом контракте

Несмотря на то что форвард уже провёл прощальную конференцию и с большой долей вероятности в ближайшее время заключит контракт с ПСЖ, каталонцы намерены сохранить своего многолетнего лидера. Отмечается, что переговоры с представителями аргентинца ведёт генеральный директор сине-гранатовых Ферран Ревертер.