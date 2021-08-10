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"Барселона" сделала Месси последнее предложение о новом контракте

Ранее футболист уже попрощался с клубом, но каталонцы всё ещё не намерены его отпускать.

10 августа, 05:34
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Футбольный клуб "Барселона" сделал последнее предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси о продлении контракта. Об этом сообщает La Porteria.

Несмотря на то что форвард уже провёл прощальную конференцию и с большой долей вероятности в ближайшее время заключит контракт с ПСЖ, каталонцы намерены сохранить своего многолетнего лидера. Отмечается, что переговоры с представителями аргентинца ведёт генеральный директор сине-гранатовых Ферран Ревертер.

Стало известно, насколько большая зарплата будет у Месси в ПСЖ

Стало известно, насколько большая зарплата будет у Месси в ПСЖ

Напомним, Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла Лиги.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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