В Тольятти десятилетняя девочка умерла в кабинете стоматолога

В Тольятти 10-летняя девочка умерла во время приёма у стоматолога. Инцидент произошёл 8 августа в одной из частных клиник города. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Девочке 2011 года рождения проведено лечение кариеса с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза у ребёнка зафиксировано нарушение сердечного ритма. Проведённые реанимационные мероприятия результата не дали, зафиксирована клиническая смерть", — говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, изъята вся необходимая документация.