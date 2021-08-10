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В Тольятти десятилетняя девочка умерла в кабинете стоматолога

Врачи применили аппарат для ингаляционной анестезии, и после отключения наркоза у ребёнка остановилось сердце.

10 августа, 12:57

Фото © СУ СКР по Самарской области

В Тольятти 10-летняя девочка умерла во время приёма у стоматолога. Инцидент произошёл 8 августа в одной из частных клиник города. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Девочке 2011 года рождения проведено лечение кариеса с применением аппарата для ингаляционной анестезии. После отключения подачи наркоза у ребёнка зафиксировано нарушение сердечного ритма. Проведённые реанимационные мероприятия результата не дали, зафиксирована клиническая смерть", — говорится в сообщении СУ СКР по Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается, изъята вся необходимая документация.

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А ранее Лайф рассказывал историю петербуржца, который решил поставить себе брекеты и обратился в частную клинику, однако мечта о ровных и красивых зубах обернулась для парня настоящей трагедией: сепсис, реанимация и, как следствие, огромный шрам на подбородке. В результате пациент отсудил у горе-врача 300 тысяч.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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