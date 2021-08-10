НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Подмосковье найден окровавленный гражданин Кубы

На месте преступления обнаружены ножницы и два черенка от лопаты.

10 августа, 12:53
<p>Фото © ТАСС / Жбанков Михаил</p>

Фото © ТАСС / Жбанков Михаил

В подмосковных Люберцах, в микрорайоне Парковый, обнаружено окровавленное тело 34-летнего гражданина Кубы со множеством резаных ранений. Об этом сообщило kp.ru.

Иностранец был жив, но его спина была очень сильно изрезана. На месте преступления обнаружены ножницы и два черенка от лопаты. Мужчину экстренно госпитализировали с диагнозами "двусторонний гемопневмоторакс" и "множественные колото-резаные раны спины" и провели ему успешную операцию. Пострадавший остаётся в больнице под присмотром врачей. Известно, что кубинец находился на территории России без регистрации.

Пациент напал с ножом на двух пенсионеров в петербургской больнице

Пациент напал с ножом на двух пенсионеров в петербургской больнице

Ранее стало известно, что заявление в полицию написал слабослышащий таксист из Энгельса, на которого обрушилась с кулаками пассажирка.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Два российских самолёта с гумпомощью прибыли на Кубу

26 июля, 02:40

Тревел-блогершу нашли на обочине дороги на Бали, где она лежала в крови и с серьёзными переломами

сегодня в 12:57

Кричала и вырывалась: Камеры сняли домогательства жителя Чебоксар к пятилетней девочке прямо у её дома

сегодня в 13:55

ПСЖ анонсировал переход Месси

сегодня в 13:54

Папарацци сняли идеальное тело Ирины Шейк на пляже, но самые завистливые нашли к чему придраться

сегодня в 13:58

Новости партнеров

Layer 1