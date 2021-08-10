В Подмосковье найден окровавленный гражданин Кубы

Иностранец был жив, но его спина была очень сильно изрезана. На месте преступления обнаружены ножницы и два черенка от лопаты. Мужчину экстренно госпитализировали с диагнозами "двусторонний гемопневмоторакс" и "множественные колото-резаные раны спины" и провели ему успешную операцию. Пострадавший остаётся в больнице под присмотром врачей. Известно, что кубинец находился на территории России без регистрации.