Близкие умерших во Владикавказе пациентов: Люди задохнулись, находясь в сознании
Как минимум одна из помещённых в реанимацию женщин ещё вчера говорила с внуками, была в сознании и готовилась к скорому переводу из реанимации в обычную палату.
Фото © ТРК "Звезда"
Родственники пациентов, погибших в больнице Владикавказа из-за аварии на кислородной линии, намерены обратиться в прокуратуру. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Елену Лучкину, у которой в медучреждении погиб близкий человек. Она рассказала, что речь идёт о пожилой женщине, которая ещё вчера говорила с внуками, находилась в сознании и готовилась к скорому переводу из реанимации в обычную палату.
Потерявшая родственника в больнице Владикавказа женщина рассказала подробности ЧП. Видео © ТРК "Звезда"
"Если в реанимации есть люди, сначала подключают тяжёлых, а тут тяжёлых оставили на самотёк. Сорок минут они подключали кислород. Люди задохнулись, находясь в сознании", — сокрушается она.
Елена добавила, что о "кислородной" аварии и гибели пациентов она узнала из СМИ, но настойчивые звонки в больницу с требованием объяснить ситуацию ни к чему не привели.
"Я буду подавать в прокуратуру. Если наша не сделает ничего — я пойду дальше и буду разбираться. Человека отправили в больницу с поражением лёгких в 20%, а завтра забираем в деревянном ящике", — горюет женщина.
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Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших.
По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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