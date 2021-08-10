Близкие умерших во Владикавказе пациентов: Люди задохнулись, находясь в сознании

Родственники пациентов, погибших в больнице Владикавказа из-за аварии на кислородной линии, намерены обратиться в прокуратуру. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Елену Лучкину, у которой в медучреждении погиб близкий человек. Она рассказала, что речь идёт о пожилой женщине, которая ещё вчера говорила с внуками, находилась в сознании и готовилась к скорому переводу из реанимации в обычную палату.

Потерявшая родственника в больнице Владикавказа женщина рассказала подробности ЧП. Видео © ТРК "Звезда"

"Если в реанимации есть люди, сначала подключают тяжёлых, а тут тяжёлых оставили на самотёк. Сорок минут они подключали кислород. Люди задохнулись, находясь в сознании", — сокрушается она.

Елена добавила, что о "кислородной" аварии и гибели пациентов она узнала из СМИ, но настойчивые звонки в больницу с требованием объяснить ситуацию ни к чему не привели.

"Я буду подавать в прокуратуру. Если наша не сделает ничего — я пойду дальше и буду разбираться. Человека отправили в больницу с поражением лёгких в 20%, а завтра забираем в деревянном ящике", — горюет женщина.