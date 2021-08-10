Футболист Мамаев подал иск к бывшей супруге о взыскании алиментов

Полузащитник "Ростова" Павел Мамаев подал иски к своей бывшей жене о разделе имущества, определении места жительства дочери и взыскании алиментов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Аланы Мамаевой Вадима Лялина.

"В один из судов Ростова-на-Дону поступило два исковых заявления от Павла Мамаева. Первое касается раздела имущества бывших супругов, второе — определения места жительства их совместного ребенка (дочери) и взыскания с Аланы алиментов на содержание ребёнка", — заявил адвокат.

По словам Лялина, Мамаев в иске указал, что дочка постоянно проживает с ним в Ростове-на-Дону. Адвокат считает эту информацию не соответствующей действительности. По мнению адвоката, Мамаев "пытается спрятать или продать совместно нажитое в браке имущество путём переоформления на других лиц".

Павел и Алана Мамаевы состояли в браке с 2013 года. В марте 2021-го женщина обвинила мужа в измене и объявила о разводе.

Мамаев выступает за "Ростов" с марта 2020 года. В составе клуба он провёл 23 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.