Бывший тренер "Краснодара" Шалимов возглавил "Урал"
Ранее свой пост покинул Юрий Матвеев, при котором клуб крайне неудачно начал новый сезон РПЛ.
Фото © ФК "Урал"
Бывший главный тренер "Краснодара" и женской сборной России Игорь Шалимов возглавил екатеринбургский "Урал", сообщает пресс-служба команды.
"Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник "Урала" уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведёт первую тренировку", — говорится в сообщении.
Добавим, что стороны заключили между собой двухлетний контракт. В клубе также пожелали Шалимову побед, успехов и продуктивной работы на новом для себя посту.
Ранее Лайф сообщал, что "Урал" отправил в отставку Юрия Матвеева, который руководил командой с прошлого года и крайне неудачно начал новый сезон РПЛ.
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