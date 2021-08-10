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Бывший тренер "Краснодара" Шалимов возглавил "Урал"

Ранее свой пост покинул Юрий Матвеев, при котором клуб крайне неудачно начал новый сезон РПЛ.

10 августа, 12:23
<p>Фото © ФК "Урал"</p>

Фото © ФК "Урал"

Бывший главный тренер "Краснодара" и женской сборной России Игорь Шалимов возглавил екатеринбургский "Урал", сообщает пресс-служба команды.

"Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник "Урала" уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведёт первую тренировку", — говорится в сообщении.

Добавим, что стороны заключили между собой двухлетний контракт. В клубе также пожелали Шалимову побед, успехов и продуктивной работы на новом для себя посту.

СМИ: Главный тренер "Урала" Матвеев покинет свой пост после неудачного старта в РПЛ

СМИ: Главный тренер "Урала" Матвеев покинет свой пост после неудачного старта в РПЛ

Ранее Лайф сообщал, что "Урал" отправил в отставку Юрия Матвеева, который руководил командой с прошлого года и крайне неудачно начал новый сезон РПЛ.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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