Бывший тренер "Краснодара" Шалимов возглавил "Урал"

Бывший главный тренер "Краснодара" и женской сборной России Игорь Шалимов возглавил екатеринбургский "Урал", сообщает пресс-служба команды.

"Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с Игорем Михайловичем. Руководство и все сотрудники окажут главному тренеру всю необходимую помощь в работе. Новый наставник "Урала" уже прилетел в Екатеринбург и завтра проведёт первую тренировку", — говорится в сообщении.

Добавим, что стороны заключили между собой двухлетний контракт. В клубе также пожелали Шалимову побед, успехов и продуктивной работы на новом для себя посту.