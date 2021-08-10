НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Вернувшейся с ОИ ватерполистке сделали предложение руки и сердца прямо в аэропорту

Молодой человек встал на одно колено, подарил Каримовой кольцо и пышный букет роз. Девушка ответила согласием.

10 августа, 11:46

Парень сделал предложение участнице Олимпиады прямо в аэропорту Челябинска. Видео © LIFE

Российские ватерполистки из клуба "Динамо-Уралочка" (Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина), которые выступали в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио, вернулись в Челябинск. Девушки претендовали на бронзу, но заняли четвёртое место, уступив в матче сборной Венгрии. Однако дома спортсменок встречали как героев, был даже маленький оркестр.

При этом сюрпризы не ограничились одной лишь торжественной встречей. Так, спортсменка Эльвина Каримова неожиданно получила предложение руки и сердца от своего парня. Прямо в аэропорту её молодой человек встал на одно колено, подарил ей кольцо и пышный букет роз. Девушка ответила согласием.

"Это была неожиданность. Но с утра, конечно, дорога тяжёлая, эмоций уже не осталось. Я, конечно, в шоке была", — рассказала Лайфу Эльвина.

"Золотой рейс" с олимпийцами сборной России триумфально встретили во Внуково

"Золотой рейс" с олимпийцами сборной России триумфально встретили во Внуково

Также на Родину вернулся Василий Мизинов — его называли главным претендентом на медаль по спортивной ходьбе, но спортсмена дисквалифицировали. Арбитры усмотрели нарушения в его технике ходьбы, потом было ещё три предупреждения. После того как спортсмен остановился на двухминутный пит-стоп, он получил четвёртое замечание от арбитров, что служит поводом для дисквалификации.

Напомним, 8 августа состоялась церемония закрытия Олимпиады. По её итогам наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по количеству наград Россия третья — впереди лишь США и Китай. Как и в другие годы, вслед за Олимпиадой в Токио состоятся Паралимпийские игры. Они начнутся в японской столице 24 августа и продлятся до 5 сентября.

Путин отметил успехи спортсменов РФ на Олимпиаде, несмотря на отсутствие флага

Путин отметил успехи спортсменов РФ на Олимпиаде, несмотря на отсутствие флага

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Райля Гареева
Райля Гареева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила 6 млн га

6 августа, 15:31

Олимпийская велосипедистка умерла спустя сутки после тревожного поста о том, что с ней сделал спорт

сегодня в 11:27

Футболист Мамаев подал иск к бывшей супруге о взыскании алиментов

сегодня в 12:34

Близкие умерших во Владикавказе пациентов: Люди задохнулись, находясь в сознании

сегодня в 12:37

"Она была в сознании": Внучка погибшей в осетинской больнице опровергла слова врачей о состоянии бабушки

сегодня в 12:35

Новости партнеров

Layer 1