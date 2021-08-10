Вернувшейся с ОИ ватерполистке сделали предложение руки и сердца прямо в аэропорту
Молодой человек встал на одно колено, подарил Каримовой кольцо и пышный букет роз. Девушка ответила согласием.
Парень сделал предложение участнице Олимпиады прямо в аэропорту Челябинска. Видео © LIFE
Российские ватерполистки из клуба "Динамо-Уралочка" (Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина), которые выступали в составе сборной России на Олимпийских играх в Токио, вернулись в Челябинск. Девушки претендовали на бронзу, но заняли четвёртое место, уступив в матче сборной Венгрии. Однако дома спортсменок встречали как героев, был даже маленький оркестр.
При этом сюрпризы не ограничились одной лишь торжественной встречей. Так, спортсменка Эльвина Каримова неожиданно получила предложение руки и сердца от своего парня. Прямо в аэропорту её молодой человек встал на одно колено, подарил ей кольцо и пышный букет роз. Девушка ответила согласием.
"Это была неожиданность. Но с утра, конечно, дорога тяжёлая, эмоций уже не осталось. Я, конечно, в шоке была", — рассказала Лайфу Эльвина.
Также на Родину вернулся Василий Мизинов — его называли главным претендентом на медаль по спортивной ходьбе, но спортсмена дисквалифицировали. Арбитры усмотрели нарушения в его технике ходьбы, потом было ещё три предупреждения. После того как спортсмен остановился на двухминутный пит-стоп, он получил четвёртое замечание от арбитров, что служит поводом для дисквалификации.
Напомним, 8 августа состоялась церемония закрытия Олимпиады. По её итогам наша сборная завоевала 71 медаль и заняла пятое место в общекомандном зачёте. При этом по количеству наград Россия третья — впереди лишь США и Китай. Как и в другие годы, вслед за Олимпиадой в Токио состоятся Паралимпийские игры. Они начнутся в японской столице 24 августа и продлятся до 5 сентября.
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