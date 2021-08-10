Украинская судья международного класса по художественной гимнастике Лидия Виноградная заявила, что после слов об объективности поражения россиянки Дины Авериной от Линой Ашрам из Израиля в личном многоборье на Олимпиаде в Токио на неё обрушился шквал негативных комментариев. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ранее Виноградная рассказала, что сложность выполнения элементов у Ашрам была значительно выше, чем в программе Авериной.

"Я хотела высказаться и сделать видео с Анной Ризатдиновой и получила так много негатива, как будто я кого-то застрелила. Люди желают мне смерти! Просто за то, что я обратила внимание на аспект, приведший к феноменальному результату на этих Олимпийских играх", — сказала Виноградная.