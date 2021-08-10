"Желают смерти!": Украинскую судью затравили за слова о справедливости проигрыша Авериной на Олимпиаде
По её мнению, израильтянка Линой Ашрам опередила нашу спортсменку за счёт более сложной программы.
Дина Аверина. Фото © Олимпийский комитет России
Украинская судья международного класса по художественной гимнастике Лидия Виноградная заявила, что после слов об объективности поражения россиянки Дины Авериной от Линой Ашрам из Израиля в личном многоборье на Олимпиаде в Токио на неё обрушился шквал негативных комментариев. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Ранее Виноградная рассказала, что сложность выполнения элементов у Ашрам была значительно выше, чем в программе Авериной.
"Я хотела высказаться и сделать видео с Анной Ризатдиновой и получила так много негатива, как будто я кого-то застрелила. Люди желают мне смерти! Просто за то, что я обратила внимание на аспект, приведший к феноменальному результату на этих Олимпийских играх", — сказала Виноградная.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В результате в художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
Комментариев: 0