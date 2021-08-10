"Для нас вы золотые": Близнецы записали трогательное видео в поддержку сестёр Авериных
Жители Татарстана поблагодарили гимнасток за выступление на Олимпиаде, которое заставило сердца всей страны биться как одно.
Близнецы записали видео в поддержку сестёр Авериных. Видео предоставлено Лайфу
Жители Республики Татарстан решили записать нестандартное и трогательное видео в поддержку российских сестёр-гимнасток Дины и Арины Авериных — на кадрах к девушкам обращаются близнецы.
"Дина и Арина, вы были прекрасны, вы пример для нас! Для нас вы золотые девочки! Вы заставили сердца всей страны биться как одно, так же, как и у нас", — заявили близняшки из Татарстана.
Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
Комментариев: 0