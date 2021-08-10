НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Для нас вы золотые": Близнецы записали трогательное видео в поддержку сестёр Авериных

Жители Татарстана поблагодарили гимнасток за выступление на Олимпиаде, которое заставило сердца всей страны биться как одно.

10 августа, 10:52

Близнецы записали видео в поддержку сестёр Авериных. Видео предоставлено Лайфу

Жители Республики Татарстан решили записать нестандартное и трогательное видео в поддержку российских сестёр-гимнасток Дины и Арины Авериных — на кадрах к девушкам обращаются близнецы.

"Дина и Арина, вы были прекрасны, вы пример для нас! Для нас вы золотые девочки! Вы заставили сердца всей страны биться как одно, так же, как и у нас", — заявили близняшки из Татарстана.

"Слёзы наворачиваются": Арина Аверина рассказала о самом обидном моменте Олимпиады в Токио

"Слёзы наворачиваются": Арина Аверина рассказала о самом обидном моменте Олимпиады в Токио

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Экс-депутат Рады назвала прыгунью Магучих биомусором за фото с Ласицкене

сегодня в 09:47

"Желают смерти!": Украинскую судью затравили за слова о справедливости проигрыша Авериной на Олимпиаде

сегодня в 08:57

СМИ: Главный тренер "Урала" Матвеев покинет свой пост после неудачного старта в РПЛ

сегодня в 10:48

РФС признал две судейские ошибки в пользу "Зенита" в матче с "Ростовом"

сегодня в 10:38

Звезда телешоу выложила в Twitter своё домашнее порно, и это принесло ей 73 млн всего за 12 часов

сегодня в 10:46

Новости партнеров

Layer 1