РФС признал две судейские ошибки в пользу "Зенита" в матче с "Ростовом"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала две судейские ошибки в пользу "Зенита" в матче второго тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча состоялась 1 августа в Ростове и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

ЭСК признал, что рефери ошибочно засчитал гол в ворота "Ростова" на 29-й минуте матча, так как Далер Кузяев совершил "наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры".

Кроме того, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" на 32-й минуте встречи. Вратарь петербургского клуба Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершил "безрассудный фол" на нападающем.