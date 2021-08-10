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РФС признал две судейские ошибки в пользу "Зенита" в матче с "Ростовом"

Встреча, состоявшаяся в рамках второго тура РПЛ, завершилась победой петербургского клуба со счётом 4:2.

10 августа, 10:38
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС признала две судейские ошибки в пользу "Зенита" в матче второго тура чемпионата России по футболу против "Ростова". Об этом сообщается на сайте организации.

Встреча состоялась 1 августа в Ростове и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Судил игру арбитр из Дмитрова Виталий Мешков.

ЭСК признал, что рефери ошибочно засчитал гол в ворота "Ростова" на 29-й минуте матча, так как Далер Кузяев совершил "наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры".

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Кроме того, судья ошибочно не назначил пенальти в ворота "Зенита" на 32-й минуте встречи. Вратарь петербургского клуба Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершил "безрассудный фол" на нападающем.

После трёх туров "Зенит" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков из девяти возможных. "Ростов" с одним баллом идёт на 14-й позиции.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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