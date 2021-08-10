В ЦСКА рассказали подробности травмы футболиста сборной России Заболотного
В нынешнем сезоне нападающий, перешедший в армейский клуб из "Сочи", провёл три матча и забил один гол.
Фото © ПФК ЦСКА
Сроки восстановления нападающего ЦСКА Антона Заболотного, получившего травму в матче третьего тура чемпионата России против "Динамо", пока не определены. Об этом сообщается на сайте красно-синих.
"У Заболотного диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра. Точные сроки возвращения Антона в общую группу определятся после оценки эффективности стартовой терапии через несколько дней", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Заболотный перед началом нынешнего сезона перешёл в ЦСКА из "Сочи". За столичную команду он провёл три матча, отметившись одним голом.
Перед Евро-2020 нападающий вошёл в окончательный состав сборной России, но на поле в ходе первенства ни разу не выходил. Всего он провёл за национальную команду 13 матчей и забил один гол.
После трёх туров ЦСКА занимает девятое место в таблице чемпионата России, набрав лишь три очка из девяти возможных. При этом армейцы потерпели два поражения подряд в московских дерби — от "Локомотива" (1:2) и "Динамо" (1:2). В обоих матчах красно-синие открывали счёт, но затем упускали преимущество.
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