СМИ: Лучший новичок сезона НХЛ Капризов договорился о контракте с ЦСКА
Соглашение вступит в силу 1 сентября, если нападающий к тому моменту не договорится с "Миннесотой".
Фото © НХЛ
Российский нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов достиг предварительного соглашения с ЦСКА о подписании контракта. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист американского издания Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
По его информации, соглашение рассчитано на один год. При этом зарплата хоккеиста может превысить десять миллионов долларов.
Сообщается, что контракт с Капризовым вступит в силу 1 сентября, если россиянин к тому моменту не договорится с "Миннесотой" о продлении контракта.
Ранее нападающий отклонил предложения о контракте с клубом НХЛ на семь и восемь лет. Согласно первому варианту документа, зарплата спортсмена составила бы 8–8,5 миллиона долларов в год, согласно второму — девять миллионов.
Летом 2020 года Капризов подписал соглашение с "Миннесотой" на один сезон. В 2015-м клуб выбрал его на драфте НХЛ под общим 135-м номером. В первый год выступлений за "Уайлд" зарплата Капризова составляла 952 тысячи долларов.
В дебютном сезоне Капризов набрал 51 очко в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. По итогам сезона нападающий получил приз лучшему новичку сезона в НХЛ.
С 2017 года Капризов выступал за ЦСКА, став обладателем Кубка Гагарина. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане он забросил победную шайбу в финальном матче против сборной Германии (4:3 в овертайме).
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