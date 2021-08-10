СМИ: Лучший новичок сезона НХЛ Капризов договорился о контракте с ЦСКА

Российский нападающий клуба НХЛ "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов достиг предварительного соглашения с ЦСКА о подписании контракта. Об этом сообщает в "Твиттере" журналист американского издания Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

По его информации, соглашение рассчитано на один год. При этом зарплата хоккеиста может превысить десять миллионов долларов.

Сообщается, что контракт с Капризовым вступит в силу 1 сентября, если россиянин к тому моменту не договорится с "Миннесотой" о продлении контракта.

Ранее нападающий отклонил предложения о контракте с клубом НХЛ на семь и восемь лет. Согласно первому варианту документа, зарплата спортсмена составила бы 8–8,5 миллиона долларов в год, согласно второму — девять миллионов.

Летом 2020 года Капризов подписал соглашение с "Миннесотой" на один сезон. В 2015-м клуб выбрал его на драфте НХЛ под общим 135-м номером. В первый год выступлений за "Уайлд" зарплата Капризова составляла 952 тысячи долларов.

В дебютном сезоне Капризов набрал 51 очко в 55 встречах регулярного чемпионата НХЛ. Он забросил 27 шайб и сделал 24 результативные передачи. По итогам сезона нападающий получил приз лучшему новичку сезона в НХЛ.