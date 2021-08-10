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Россия и Белоруссия окончательно перейдут на сниженный роуминг с 1 сентября

С прошлого года данная программа действовала в тестовом режиме и постоянно продлевалась.

10 августа, 10:36
<p>Фото © <a href="https://itpmet.ru/metalloizdeliya/vyshki-sotovoj-svjazi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">itpmet.ru</a></p>

Фото © itpmet.ru

С 1 сентября Россия и Белоруссия окончательно перейдут на комфортные сниженные тарифы для роуминговых абонентов двух стран. Об этом говорится в публикации Посольства Белоруссии в Москве по итогам видеозаседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Достигнута договорённость об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Белоруссии и России с 1 сентября 2021 года", — заявили в посольстве.

Также стороны обсудили ряд новых тем и направлений сотрудничества в цифровой сфере. В частности, были затронуты вопросы взаимодействия в области микроэлектроники и двухстороннего признания электронной цифровой подписи при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства. Отдельно изучена возможность взаимного признания документов о вакцинации против ковида в обеих странах.

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Напомним, работа по отмене роуминга на территории Союзного государства ведётся уже не первый год. В 2019 году была утверждена соответствующая дорожная карта. Согласно документу, плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года. Экс-госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота ранее утверждал, что министерства связи двух стран обещали решить вопрос об отмене роуминга к сентябрю-октябрю 2020-го, указывая, что дорожная карта выполняется по графику. После этого были названы уже другие даты: в БелТА сообщалось, что отмена роуминга произойдёт уже к 2 апреля — Дню единения народов двух стран.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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