Россия и Белоруссия окончательно перейдут на сниженный роуминг с 1 сентября

С 1 сентября Россия и Белоруссия окончательно перейдут на комфортные сниженные тарифы для роуминговых абонентов двух стран. Об этом говорится в публикации Посольства Белоруссии в Москве по итогам видеозаседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Достигнута договорённость об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Белоруссии и России с 1 сентября 2021 года", — заявили в посольстве.

Также стороны обсудили ряд новых тем и направлений сотрудничества в цифровой сфере. В частности, были затронуты вопросы взаимодействия в области микроэлектроники и двухстороннего признания электронной цифровой подписи при трансграничном информационном взаимодействии в рамках Союзного государства. Отдельно изучена возможность взаимного признания документов о вакцинации против ковида в обеих странах.