Эксперт оценил необходимость запрета на экспорт российского бензина

Запрет на экспорт российского бензина — это радикальная вещь, которую не желают представители отрасли, поэтому власти пока пытаются решить ситуацию дискуссионным путём. Об этом Лайфу рассказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

Он отметил, что задача властей состоит в том, чтобы сдержать в рамках общей инфляции цены на топливо, и прошедшее совещание показало, что они рассчитывают это сделать без введения жёстких мер. Нефтяникам запрет невыгоден, поэтому они ищут пути решения, добавил эксперт.

"Защищают рынок нефтяники в определённом объёме дополнительно и таким образом уже смотрят на ценообразование. И если будут успехи в сдерживании цен, то запрета не последует", — полагает Пасечник.