Кабмин назвал условие для введения запрета на экспорт бензина

Кабмин может запретить экспорт бензина, однако эти кардинальные меры будут применены, только если ситуация с оптовыми ценами на бирже ухудшится, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи с представителями нефтяных компаний.

"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", — приводятся слова Новака на сайте правительства.

Новак распорядился скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. Также вице-премьер поручил Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и проработать меры по стабилизации рынка СУГ.