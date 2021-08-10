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Кабмин назвал условие для введения запрета на экспорт бензина

Новак поручил скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка.

10 августа, 08:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Кабмин может запретить экспорт бензина, однако эти кардинальные меры будут применены, только если ситуация с оптовыми ценами на бирже ухудшится, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи с представителями нефтяных компаний.

"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", приводятся слова Новака на сайте правительства.

Новак распорядился скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. Также вице-премьер поручил Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и проработать меры по стабилизации рынка СУГ.

Названы регионы, где самый доступный бензин

Названы регионы, где самый доступный бензин

Ранее стало известно, что Правительство РФ решило пока не вводить запрет на экспорт бензина в качестве одной из мер для урегулирования ситуации на топливном рынке. Планировалось, что эта жёсткая мера поможет снизить цены на топливо в стране.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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