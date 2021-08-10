Кабмин назвал условие для введения запрета на экспорт бензина
Новак поручил скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка.
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Кабмин может запретить экспорт бензина, однако эти кардинальные меры будут применены, только если ситуация с оптовыми ценами на бирже ухудшится, заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе встречи с представителями нефтяных компаний.
"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", — приводятся слова Новака на сайте правительства.
Новак распорядился скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов, чтобы обеспечить баланс рынка в летний период. Также вице-премьер поручил Минэнерго России скорректировать механизм формирования графика ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и проработать меры по стабилизации рынка СУГ.
Ранее стало известно, что Правительство РФ решило пока не вводить запрет на экспорт бензина в качестве одной из мер для урегулирования ситуации на топливном рынке. Планировалось, что эта жёсткая мера поможет снизить цены на топливо в стране.
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