Погибшие в больнице Владикавказа пациенты могли оставаться без кислорода до 40 минут
Именно столько времени могло пройти между отключением основной подачи кислорода и подключением резервных баллонов.
Фото © ТАСС / Смирнов Владимир
Во больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов, после прорыва трубы больные оставались без кислорода от 10 до 40 минут, вместо заявленного периода в 2-3 минуты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По показаниям главврача, между отключением основной подачи кислорода и подключением резервных баллонов прошло максимум три минуты. Однако правоохранителями было установлено, что этот период длился от 10 до 40 минут. Также, по словам собеседника Лайфа, система кислородного снабжения больницы не соответствовала нормам и не была на учёте у Ростехнадзора. В медучреждении отсутствовала нужная документация и квалифицированные специалисты, у которых было бы разрешение на работу с таким оборудованием. Единственным человеком, кто имел представление о принципе действия кислородной системы был тот, кто раньше работал на оборонном заводе.
Трубе, по которой шёл кислород, около семи лет, но износа не было. Изучается версия о том, что разрыв произошёл в результате взаимодействия электрического тока с металлической трубой, поскольку рядом проходили кабеля электроснабжения. Все погибшие пациенты были с 80 и более процентов поражения лёгких.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. В результате из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. Лайф публиковал список погибших. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
Комментариев: 0