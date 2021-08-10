Погибшие в больнице Владикавказа пациенты могли оставаться без кислорода до 40 минут

Во больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов, после прорыва трубы больные оставались без кислорода от 10 до 40 минут, вместо заявленного периода в 2-3 минуты. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По показаниям главврача, между отключением основной подачи кислорода и подключением резервных баллонов прошло максимум три минуты. Однако правоохранителями было установлено, что этот период длился от 10 до 40 минут. Также, по словам собеседника Лайфа, система кислородного снабжения больницы не соответствовала нормам и не была на учёте у Ростехнадзора. В медучреждении отсутствовала нужная документация и квалифицированные специалисты, у которых было бы разрешение на работу с таким оборудованием. Единственным человеком, кто имел представление о принципе действия кислородной системы был тот, кто раньше работал на оборонном заводе.