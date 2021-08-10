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Православные верующие отмечают День Смоленской иконы Божией Матери

Считается, что она помогает исцелиться от тяжёлых заболеваний и не поддаваться искушениям, а девушкам дарит хорошего мужа.

10 августа, 07:30
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Odigitriya_Smolenskaya_Dionisiy.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

10 августа православные верующие отмечают День Смоленской иконы Божией Матери. Этот образ — один из самых почитаемых россиянами — называют "Одигитрия" (или "путеводительница").

Название чудотворной иконы появилось благодаря Владимиру Мономаху, который после смерти отца перенёс святыню в Смоленский храм, где она стала храниться с 1111 года. По преданию, Смоленская икона Божией Матери помогла жителям города противостоять хану Батыю, а также отправила в стан врага своего раба Меркурия и тем самым спасла от нашествия. Во время Отечественной войны 1812 года святыню специально доставили из Смоленска в Москву и в день Бородинского сражения обнесли её вокруг Белого города и Кремля.

Считается, что икона помогает исцелиться от тяжёлых заболеваний и не поддаваться искушениям. Девушки с раннего утра молились "Одигитрии", прося хорошего мужа. Строгих запретов в этот праздник нет, но предки верили, что в этот день работать не стоит, рассказывает МК.

Православные верующие отмечают День крещения Руси

Православные верующие отмечают День крещения Руси

Вчера православные верующие отмечали День Пантелеймона. Протоиерей объяснил, нужно ли проходить вакцинацию в этот праздник. По его мнению, в этом вопросе человек должен слушать врача и идти делать прививку, когда ему скажет специалист.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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