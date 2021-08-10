10 августа православные верующие отмечают День Смоленской иконы Божией Матери. Этот образ — один из самых почитаемых россиянами — называют "Одигитрия" (или "путеводительница").

Название чудотворной иконы появилось благодаря Владимиру Мономаху, который после смерти отца перенёс святыню в Смоленский храм, где она стала храниться с 1111 года. По преданию, Смоленская икона Божией Матери помогла жителям города противостоять хану Батыю, а также отправила в стан врага своего раба Меркурия и тем самым спасла от нашествия. Во время Отечественной войны 1812 года святыню специально доставили из Смоленска в Москву и в день Бородинского сражения обнесли её вокруг Белого города и Кремля.

Считается, что икона помогает исцелиться от тяжёлых заболеваний и не поддаваться искушениям. Девушки с раннего утра молились "Одигитрии", прося хорошего мужа. Строгих запретов в этот праздник нет, но предки верили, что в этот день работать не стоит, рассказывает МК.