Трамп представил новый дизайн легендарной красной бейсболки

Фото © New York Post

Экс-президент США Дональд Трамп представил новый дизайн своей легендарной кепки. Соответствующие уведомления в минувшие выходные получили сторонники политика.

Как сообщает New York Post, помимо данных о сборе пожертвований к письму прилагалась фотография головного убора с сокращением знаменитой надписи Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"). В тексте письма говорилось, что Трамп сам разработал новый дизайн с личной подписью на козырьке.

"Я только что разработал нашу совершенно новую кепку MAGA и хочу, чтобы она была у тебя. Ты всегда был одним из моих самых преданных сторонников, поэтому я не хочу, чтобы у тебя была любая кепка. Я хочу, чтобы у тебя была кепка MAGA, которую я лично подписал для тебя", — гласило письмо.

Как приобрести головной убор, в письме не уточнялось. Однако, вероятно, для этого необходимо внести пожертвование в размере 25, 50, 100 или 250 долларов, что и предлагают сделать авторы послания.