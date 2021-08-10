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Трамп представил новый дизайн легендарной красной бейсболки

Знаменитое выражение Make America Great Again решили сократить до инициалов, а на козырьке расположить личную подпись бывшего американского лидера.

10 августа, 07:23

Фото © ТАСС / Zuma

Фото © New York Post

Фото © New York Post

Экс-президент США Дональд Трамп представил новый дизайн своей легендарной кепки. Соответствующие уведомления в минувшие выходные получили сторонники политика.

Как сообщает New York Post, помимо данных о сборе пожертвований к письму прилагалась фотография головного убора с сокращением знаменитой надписи Make America great again ("Сделаем Америку снова великой"). В тексте письма говорилось, что Трамп сам разработал новый дизайн с личной подписью на козырьке.

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"Я только что разработал нашу совершенно новую кепку MAGA и хочу, чтобы она была у тебя. Ты всегда был одним из моих самых преданных сторонников, поэтому я не хочу, чтобы у тебя была любая кепка. Я хочу, чтобы у тебя была кепка MAGA, которую я лично подписал для тебя", — гласило письмо.

Как приобрести головной убор, в письме не уточнялось. Однако, вероятно, для этого необходимо внести пожертвование в размере 25, 50, 100 или 250 долларов, что и предлагают сделать авторы послания.

Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп, который в начале пандемии коронавируса отрицал его опасность, теперь назвал себя большим поклонником вакцин от коронавирусной инфекции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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