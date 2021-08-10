Задержаны экс-глава правительства и экс-министр туризма Северной Осетии
Как уточнили в СК, они подозреваются в растрате бюджетных средств в особо крупном размере.
Экс-глава правительства Северной Осетии Сергей Такоев. Фото © ТАСС / Владимир Мукагов
Оперативники задержали экс-главу Правительства Северной Осетии Сергея Такоева, бывшего министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву. Они являются фигурантами уголовного дела о растрате бюджетных средств региона в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"По подозрению в совершении преступления задержаны бывшие председатель правительства республики Сергей Такоев, министр туризма республики Алан Диамбеков и генеральный директор ОАО "ОЗАТЭ" Аида Габараева. Проводятся обыски по местам их жительства", — говорится в сообщении.
А ранее в Москве был вынесен приговор по громкому делу о растрате 2,5 миллиарда рублей — основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви дали пять с половиной года условно. Условные сроки получили все фигуранты дела: Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян — по четыре с половиной года. Иван Зюзин приговорён к пяти годам условно, Александр Цакунов и Максим Владимиров — к четырём годам. Меньше всех получил Александр Кордичев — три с половиной года условно.
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