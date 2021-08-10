Задержаны экс-глава правительства и экс-министр туризма Северной Осетии

Оперативники задержали экс-главу Правительства Северной Осетии Сергея Такоева, бывшего министра туризма Алана Диамбекова и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву. Они являются фигурантами уголовного дела о растрате бюджетных средств региона в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

А ранее в Москве был вынесен приговор по громкому делу о растрате 2,5 миллиарда рублей — основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви дали пять с половиной года условно. Условные сроки получили все фигуранты дела: Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян — по четыре с половиной года. Иван Зюзин приговорён к пяти годам условно, Александр Цакунов и Максим Владимиров — к четырём годам. Меньше всех получил Александр Кордичев — три с половиной года условно.