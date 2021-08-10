Пациент напал с ножом на двух пенсионеров в петербургской больнице

В петербургской больнице № 26 на улице Костюшко один из пациентов устроил поножовщину. Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, в результате нападения были ранены двое пенсионеров в возрасте 72 и 70 лет.

По его словам, ЧП произошло 8 августа около 22:00 в коридоре 1-го нейрохирургического отделения. 50-летний пациент во время ссоры напал с ножом на двух больных. После его скрутили сотрудники больницы. Правоохранители изъяли нож с места происшествия. По факту нападения проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.