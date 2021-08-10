Машины россиян хотят укомплектовать "картами спасения"

Все автомобили в России хотят оснастить индивидуальной "картой спасения", которая будет содержать в себе всю информацию о транспортном устройстве. Это позволит спасателям более эффективно действовать во время ДТП и других ЧП на дороге. Национальный стандарт по так называемым картам спасения готовят специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Он (ГОСТ) определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. "Карта спасения" (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", — цитирует ТАСС сообщение ВНИИ ГОЧС.

Карта позволит спасателям получить максимальную информацию об автомобиле, попавшем в аварию или другую сложную ситуацию на дороге. А это в свою очередь даст возможность оперативно, эффективно и без рисков оказать помощь пострадавшим вне зависимости от того, какой это автомобиль — гибридный, электромобиль, оснащённый альтернативными источниками питания. Это облегчит работу спасателям, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждой марки транспортного средства.

"Спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, ещё до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать всё о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", — добавили в ведомстве.