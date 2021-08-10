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Машины россиян хотят укомплектовать "картами спасения"

В РФ впервые разрабатывают национальный стандарт таких карт. Предполагается, что это позволит эффективнее спасать людей в ДТП и других ЧП на дорогах.

10 августа, 07:01
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

Все автомобили в России хотят оснастить индивидуальной "картой спасения", которая будет содержать в себе всю информацию о транспортном устройстве. Это позволит спасателям более эффективно действовать во время ДТП и других ЧП на дороге. Национальный стандарт по так называемым картам спасения готовят специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

"Он (ГОСТ) определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации "карты спасения" всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации. "Карта спасения" (своего рода инструкция) будет содержать все необходимые сведения не только о самом автомобиле, но и рекомендации для служб по действиям с ним в случае аварии", — цитирует ТАСС сообщение ВНИИ ГОЧС.

Карта позволит спасателям получить максимальную информацию об автомобиле, попавшем в аварию или другую сложную ситуацию на дороге. А это в свою очередь даст возможность оперативно, эффективно и без рисков оказать помощь пострадавшим вне зависимости от того, какой это автомобиль — гибридный, электромобиль, оснащённый альтернативными источниками питания. Это облегчит работу спасателям, так как им не всегда известны конструктивные особенности каждой марки транспортного средства.

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"Спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, ещё до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать всё о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться "золотым часом" — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших", — добавили в ведомстве.

А ранее СМИ сообщили, что Минтранс России намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств во время прохождения техосмотра (ТО). Предлагается запретить редактировать снимки, а при процессе съёмки рядом с авто должен будет присутствовать технический эксперт.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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