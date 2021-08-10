Эксперт рассказал, чего нельзя делать с зависшим компьютером

При зависании компьютера или отдельных программ пользователям не рекомендуется хаотично нажимать кнопки в надежде исправить положение и вернуть технику к работе. Такие действия крайне негативно сказываются на работоспособности программного обеспечения, предупредил старший специалист по тестированию цифровых продуктов "Роскачества" Сергей Кузьменко.

"Каждый клик мышью, каждое нажатие по клавиатуре ухудшает ситуацию. Это всё запросы, которые система отправляет в зависшую программу, и не может получить отклик. То есть каждое нажатие ещё больше нагружает зависшую программу", — объяснил он в интервью радио Sputnik.

Эксперт отметил, что в случае зависания или сбоя в работе софта необходимо набраться терпения и дождаться отклика системы, а если его не последовало, то прибегнуть к перезагрузке. Если данная проблема встречается регулярно, то стоит обратить внимание на мощность и возраст вашего ПК.

"Перезапуск может помочь с зависшими программами. Но если у компьютера не хватает мощности, то перезапуск тут никак не поможет. И быстродействие, и ресурс самого устройства всегда упираются в мощность. Всегда надо держать свою систему и своё "железо" в актуальном состоянии. Это поможет предотвратить появление лагов, вылетов и прочего", — заключил Кузьменко.