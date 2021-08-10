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Принял за медведя: Камчатский депутат признался в убийстве человека

Народный избранник решил отпугнуть гуляющего по посёлку хищника. Местные жители видели зверя на свалке.

10 августа, 07:40

Фото © Сайт СУ СК России по Камчатскому краю

Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Редькин заявил, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда пытался выгнать медведя из посёлка Озерновского в Усть-Большерецком районе.

"Я узнал о том, что на свалке бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице", — цитирует его признание РИА "Новости".

Депутат также написал, что снимает свою кандидатуру с выборов депутатов Заксобрания региона и приостанавливает членство в своей партии. Между тем в региональном СУ СК России по Камчатскому краю сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Убийца и инвалид: Как депутат от КПРФ убил избирателя

Убийца и инвалид: Как депутат от КПРФ убил избирателя

Ранее Лайф рассказывал о трагедии в городе Мелеузе в Башкирии. По версии следствия, инвалид Ильфат Тухветев делал украшения для свадьбы депутата от КПРФ Александра Котелевского. За день до торжества жених пришёл в мастерскую за заказом. Мужчины выпили, а ночью Тухветева нашли мёртвым со следами жутких побоев. После убийства депутата задержали, а следователи возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего. Котелевский уже арестован, вины в содеянном он не признаёт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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