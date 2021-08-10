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В Союзе автомобилистов назвали утопией идею о льготах за безопасную езду

Там отметили, что пока штрафов за манеру поведения водителя на дороге не было, однако ситуацию могут изменить дорожные камеры.

10 августа, 10:27
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Само по себе понятие "безопасное вождение" довольно абстрактно, поэтому скидка для таких водителей на транспортный налог в качестве поощрения является утопией. Об этом заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

"Это утопия. Неплохая или даже смешная заявка. Никогда государство свою копеечку не отдаст. Шансов снизить налог у нас ноль. Если это произойдёт, это значит, что зимой на снегу будут вырастать тюльпаны", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Вице-президент Союза автомобилистов пояснил, что за манеру езды пока никого не штрафовали, хотя есть вероятность, что ситуация изменится с программированием камер, которые определят хаотичность движения.

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Напомним, что ранее в Госдуме предложили ввести льготы на транспортный налог за безопасное вождение. Предполагается, что данный сбор будет на 50 процентов меньше для тех, кто в течение налогового периода совершил не более трёх незначительных нарушений ПДД, сумма штрафа за каждый из которых не превысила 1,5 тысячи рублей.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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