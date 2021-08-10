В Союзе автомобилистов назвали утопией идею о льготах за безопасную езду

Само по себе понятие "безопасное вождение" довольно абстрактно, поэтому скидка для таких водителей на транспортный налог в качестве поощрения является утопией. Об этом заявил вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

"Это утопия. Неплохая или даже смешная заявка. Никогда государство свою копеечку не отдаст. Шансов снизить налог у нас ноль. Если это произойдёт, это значит, что зимой на снегу будут вырастать тюльпаны", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

Вице-президент Союза автомобилистов пояснил, что за манеру езды пока никого не штрафовали, хотя есть вероятность, что ситуация изменится с программированием камер, которые определят хаотичность движения.