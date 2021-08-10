Литовские военные бросили беременную беженку без сознания на границе с Белоруссией. Видео © Государственный пограничный комитет Белоруссии

Литовские военные бросили беременную беженку без сознания на границе с Белоруссией. Об этом сообщила пресс-служба белорусской погранслужбы. Инцидент снял на видео соотечественник женщины.

"На кадрах отчётливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы и оставляют её там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности", — говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в погранслужбе, иностранка была экстренно доставлена в центральную районную больницу города Поставы. Медики оценивают её состояние как тяжёлое, в том числе в связи с истощением.

Отмечается, что это не первый случай негуманного обращения с беженцами со стороны литовских пограничников. Двумя днями ранее военные доставили на границу группу более чем из 30 человек, не предоставив им ни еды, ни воды, ни тёплых вещей. При этом, как отмечает погранслужба Белоруссии, иностранцев выдворили под угрозой применения оружия. Как добавили в ведомстве, до сих пор ни одна международная правозащитная организация не обратила внимание на происходящее и не отправила своих специалистов к границе для выяснения ситуации.