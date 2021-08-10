Смерть двух пациентов в больнице Владикавказа может быть не связана с ЧП с кислородом
Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а сегодня стало известно ещё о двух погибших.
Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин
Смерть двух из 11 пациентов больницы во Владикавказе может быть не связана с прорывом кислородной трубы. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.
Как уточнили в ведомстве, один случай точно не связан с аварией — смерть пациента наступила из-за тромбоэмболии, а во втором случае будет проведена судмедэкспертиза и в дальнейшем будет дано заключение.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших.
По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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