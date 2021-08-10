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Смерть двух пациентов в больнице Владикавказа может быть не связана с ЧП с кислородом

Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а сегодня стало известно ещё о двух погибших.

10 августа, 09:48
<p>Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС/Дмитрий Рогулин

Смерть двух из 11 пациентов больницы во Владикавказе может быть не связана с прорывом кислородной трубы. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе Минздрава Северной Осетии.

Как уточнили в ведомстве, один случай точно не связан с аварией — смерть пациента наступила из-за тромбоэмболии, а во втором случае будет проведена судмедэкспертиза и в дальнейшем будет дано заключение.

Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных, а 10 августа стало известно ещё о двух погибших.

Погибшие в больнице Владикавказа пациенты могли оставаться без кислорода до 40 минут

Погибшие в больнице Владикавказа пациенты могли оставаться без кислорода до 40 минут

По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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