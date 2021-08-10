До 11 увеличилось число жертв аварии с кислородом во Владикавказе
Причиной поломки кислородной системы в клинической больнице стал прорыв трубы.
Фото © ТАСС / Роман Соколов
Ещё два человека скончались после аварии с кислородом в больнице Владикавказа. Таким образом, число погибших увеличилось до 11. Об этом заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.
Как уточнили Лайфу в региональном Минздраве, один случай не связан с аварией, смерть пациента наступила из-за тромбоэмболии, а во втором случае будет проведена судмедэкспертиза и в дальнейшем будет дано заключение.
Напомним, 9 августа около 17:30 на кислородной станции в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи произошла авария. Изначально сообщалось, что из-за нехватки кислорода скончалось девять больных. Лайф публиковал список погибших. По словам врио главы Республики Северная Осетия Сергея Меняйло, причиной ЧП стал разрыв трубы, подающей кислород. Возбуждено уголовное дело, Минздрав направил во Владикавказ группу анестезиологов-реаниматологов и специалистов Росздравнадзора.
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