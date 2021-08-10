До 11 увеличилось число жертв аварии с кислородом во Владикавказе

Ещё два человека скончались после аварии с кислородом в больнице Владикавказа. Таким образом, число погибших увеличилось до 11. Об этом заявил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев.

Как уточнили Лайфу в региональном Минздраве, один случай не связан с аварией, смерть пациента наступила из-за тромбоэмболии, а во втором случае будет проведена судмедэкспертиза и в дальнейшем будет дано заключение.