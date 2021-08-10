Китай отозвал посла из Литвы

Правительство Китая выразило протест против открытия в Литве представительства Тайваня и в связи с этим обратилось к Вильнюсу с требованием отменить это решение. Пекин также отозвал своего посла из республики.

"Это стало грубым нарушением принципов коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя странами и нанесло серьёзный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, — говорится в сообщении МИД Китая.

Пекин также потребовал от Вильнюса отозвать посла из Китая. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что "независимость Тайваня — это тупик, и попытки участвовать в сепаратистской деятельности на международной арене не увенчаются успехом".