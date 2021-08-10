В Москве выявили минимальное число случаев ковида за сутки с 7 апреля
А в целом по России впервые с 30 июня зафиксировали менее 22 тысяч заболевших.
Фото © ТАСС / Соколов Роман
В Москве за сутки выявили 1639 случаев коронавируса, это минимальное число с 7 апреля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием. Таким образом, всего с начала пандемии в столице зафиксировали 1 530 989 заболевших.
В целом по России за сутки выявили 21 378 подтверждённых случаев заражения — и это минимум с 30 июня. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 6 491 288 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерло 166 442 пациента, выздоровело 5 788 710.
Главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что снижение числа ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Москве напрямую связано с увеличением темпов вакцинации.
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