Новак ожидает нормализации ситуации с ценами на бензин в ближайшее время
Власти рекомендовали компаниям увеличить объём топлива на бирже и обеспечить стабильность их поставок.
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В правительстве следят за биржевыми ценами на бензин и ожидают от представителей отрасли какой-либо активной деятельности по стабилизации оптового рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами.
"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка", — заметил вице-премьер.
Ранее Новак сообщил, что обсуждаются меры по запрету экспорта бензина, но каких-то конкретных шагов по стабилизации цен принято не будет. Власти рекомендовали компаниям увеличить объём топлива на бирже, в том числе за счёт резервов. Также необходимо обеспечить их равномерные и регулярные поставки.
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