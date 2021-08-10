Новак ожидает нормализации ситуации с ценами на бензин в ближайшее время

В правительстве следят за биржевыми ценами на бензин и ожидают от представителей отрасли какой-либо активной деятельности по стабилизации оптового рынка. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти,​ аналитиками и экспертами.

"Мы начинаем наблюдать тренд на понижение биржевых цен. Рассчитываем, что в ближайшее время ситуация нормализуется. При этом нефтяные компании могут и должны оказать содействие в стабилизации оптового рынка", — заметил вице-премьер.