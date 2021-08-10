В Смоленске после удара молнии десятки посетителей застряли на колесе обозрения

В Смоленске произошло аварийное отключение колеса обозрения. В результате посетителей пришлось эвакуировать из кабинок по пожарной лестнице.

Как сообщает пресс-служба местного главка МЧС, остановка аттракциона накануне произошла около девяти часов вечера. Запертыми в кабинках оказались примерно два десятка человек. Помимо автолестницы спасателям пришлось использовать и собственные силы, вручную прокручивая колесо. Все работы завершились после 23 часов, никто из посетителей не пострадал. На выходе их встречала администрация парка, извиняясь за произошедшее.

Фото © ГУ МЧС по Смоленской области

По данным местных СМИ, аварийное отключение аттракциона могло произойти вследствие удара молнии. Накануне в Смоленске была гроза, однако, несмотря на это, парк развлечений продолжал свою работу. Сегодня же аттракцион гостей не принимает.