НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Смоленске после удара молнии десятки посетителей застряли на колесе обозрения

Снимать людей с аттракциона пришлось спасателям с помощью автолестницы. Почему "чёртово колесо" продолжило работу в непогоду, неизвестно.

10 августа, 08:16

В Смоленске произошло аварийное отключение колеса обозрения. В результате посетителей пришлось эвакуировать из кабинок по пожарной лестнице.

Как сообщает пресс-служба местного главка МЧС, остановка аттракциона накануне произошла около девяти часов вечера. Запертыми в кабинках оказались примерно два десятка человек. Помимо автолестницы спасателям пришлось использовать и собственные силы, вручную прокручивая колесо. Все работы завершились после 23 часов, никто из посетителей не пострадал. На выходе их встречала администрация парка, извиняясь за произошедшее.

Фото © ГУ МЧС по Смоленской области

Фото © ГУ МЧС по Смоленской области

По данным местных СМИ, аварийное отключение аттракциона могло произойти вследствие удара молнии. Накануне в Смоленске была гроза, однако, несмотря на это, парк развлечений продолжал свою работу. Сегодня же аттракцион гостей не принимает.

Ранее Лайф рассказывал, что в Саратове посетители пять минут провисели вниз головой на сломавшемся аттракционе "Камикадзе".

Очевидцы поймали падающий аттракцион, который продолжал крутиться с десятками человек внутри

Очевидцы поймали падающий аттракцион, который продолжал крутиться с десятками человек внутри

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Аттракцион стал куда страшнее, когда чайка врезалась прямо в лицо девочки на скорости 30 км в час

26 июля, 14:50

В Измайловском парке в Москве посетители застряли на колесе обозрения из-за перевернувшейся кабинки — видео

2 августа 2020, 15:02

Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

сегодня в 09:19

Солист "Иванушек" в шутку пригрозил возить прах Рыжего на концерты после его смерти

сегодня в 09:12

Алёна Апина предстала перед фанатами топлес, поразив фигурой, о которой многие в 56 лет лишь мечтают

сегодня в 09:05

Новости партнеров

Layer 1