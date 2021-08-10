Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

В Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе, там началась эвакуация населения. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.