Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии
А руководство региона должно подготовить предложения по мерам поддержки пострадавших от ЧС.
Фото © ТАСС / Иван Никифоров
Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, руководству региона глава государства поручил подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.
В Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе, там началась эвакуация населения. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.
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