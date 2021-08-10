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Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

А руководство региона должно подготовить предложения по мерам поддержки пострадавших от ЧС.

10 августа, 08:06
<p>Фото © ТАСС / Иван Никифоров</p>

Фото © ТАСС / Иван Никифоров

Президент РФ Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку специалистов для тушения пожаров в Якутии, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, руководству региона глава государства поручил подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС.

Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров

Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров

В Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра огонь добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. Затем огонь пришёл ещё к двум сёлам — Харыялах и Фрунзе — в Намском районе, там началась эвакуация населения. В регионе был введён режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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