НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населённых пунктов Красноярского края

Введённый в регионе режим "чёрного неба" будет действовать до вечера 10 августа.

10 августа, 08:11
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Задымление вследствие лесных пожаров в Якутии продолжает сохраняться в 869 населённых пунктах Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным космического мониторинга и старост населённых пунктов, задымление зафиксировано в 869 населённых пунктах в 33 муниципальных образованиях края", — говорится в сообщении.

Накануне задымление было зафиксировано в 954 пунктах в 41 муниципальном образовании. 7 августа в Красноярске был введён режим "чёрного неба" — он продлится до 17:00 10 августа. Природоохранная прокуратура ведёт мониторинг по соблюдению всех норм промышленными предприятиями, которые обязаны сократить атмосферные выбросы.

Путин назвал регионы РФ, которые наиболее пострадали от лесных пожаров

Путин назвал регионы РФ, которые наиболее пострадали от лесных пожаров

По прогнозам Среднесибирского УГМС, в Красноярске с 12 августа ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5−10 м/c, что должно поспособствовать рассеиванию смога.

Усиление мер со стороны экологического надзора Минэкологии края связано с введением режима первой степени опасности. Инспекция круглосуточно патрулирует улицы Красноярска и отслеживает несанкционированные источники загрязнения воздуха. Также из-за сильных задымлений в регионе аэропорт Красноярск был вынужден задержать вылеты нескольких рейсов.

Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров

Путин поручил оказать помощь россиянам, пострадавшим от лесных пожаров

7 августа смог от лесных пожаров Якутии накрыл Красноярский край — задымление было зафиксировано в четырёх сотнях населённых пунктов региона. В общей сложности площадь лесов, охваченных огнём с начала пожароопасного сезона в России, превысила шесть миллионов гектаров.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин поручил главе МЧС увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии

сегодня в 08:06

В Смоленске после удара молнии десятки посетителей застряли на колесе обозрения

сегодня в 08:16

Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

сегодня в 09:19

В Ленобласти два брата сбежали из суда после оглашения приговора

сегодня в 09:32

Экс-юрист команды Навального обвинил бывших руководителей ФБК в обмане

сегодня в 09:29

Новости партнеров

Layer 1