Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населённых пунктов Красноярского края
Введённый в регионе режим "чёрного неба" будет действовать до вечера 10 августа.
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Задымление вследствие лесных пожаров в Якутии продолжает сохраняться в 869 населённых пунктах Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"По данным космического мониторинга и старост населённых пунктов, задымление зафиксировано в 869 населённых пунктах в 33 муниципальных образованиях края", — говорится в сообщении.
Накануне задымление было зафиксировано в 954 пунктах в 41 муниципальном образовании. 7 августа в Красноярске был введён режим "чёрного неба" — он продлится до 17:00 10 августа. Природоохранная прокуратура ведёт мониторинг по соблюдению всех норм промышленными предприятиями, которые обязаны сократить атмосферные выбросы.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, в Красноярске с 12 августа ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5−10 м/c, что должно поспособствовать рассеиванию смога.
Усиление мер со стороны экологического надзора Минэкологии края связано с введением режима первой степени опасности. Инспекция круглосуточно патрулирует улицы Красноярска и отслеживает несанкционированные источники загрязнения воздуха. Также из-за сильных задымлений в регионе аэропорт Красноярск был вынужден задержать вылеты нескольких рейсов.
7 августа смог от лесных пожаров Якутии накрыл Красноярский край — задымление было зафиксировано в четырёх сотнях населённых пунктов региона. В общей сложности площадь лесов, охваченных огнём с начала пожароопасного сезона в России, превысила шесть миллионов гектаров.
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