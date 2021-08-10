Дым от лесных пожаров накрыл более 800 населённых пунктов Красноярского края

Задымление вследствие лесных пожаров в Якутии продолжает сохраняться в 869 населённых пунктах Красноярского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По данным космического мониторинга и старост населённых пунктов, задымление зафиксировано в 869 населённых пунктах в 33 муниципальных образованиях края", — говорится в сообщении.

Накануне задымление было зафиксировано в 954 пунктах в 41 муниципальном образовании. 7 августа в Красноярске был введён режим "чёрного неба" — он продлится до 17:00 10 августа. Природоохранная прокуратура ведёт мониторинг по соблюдению всех норм промышленными предприятиями, которые обязаны сократить атмосферные выбросы.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, в Красноярске с 12 августа ветер сменит направление на юго-западное и усилится до 5−10 м/c, что должно поспособствовать рассеиванию смога.

Усиление мер со стороны экологического надзора Минэкологии края связано с введением режима первой степени опасности. Инспекция круглосуточно патрулирует улицы Красноярска и отслеживает несанкционированные источники загрязнения воздуха. Также из-за сильных задымлений в регионе аэропорт Красноярск был вынужден задержать вылеты нескольких рейсов.