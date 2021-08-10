Четверть работодателей в РФ готовы увольнять сотрудников за "злоупотребление" больничными

Около трети работодателей в России полагают, что их сотрудники "слишком часто болеют", и каждый четвёртый начальник считает, что таких работников можно уволить. Об этом свидетельствуют результаты опроса (есть в распоряжении Лайфа), проведённого цифровым медицинским сервисом "Доктор рядом" и платформой онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Согласно опросу, среди более чем полутора тысяч HR-менеджеров по всей стране, 29% начальников считают, что в их коллективах есть сотрудники, которые "перебарщивают" с уходом на больничный. 24% полагают, что злоупотребление больничными "скорее может" быть поводом для увольнения, а 2% — что "точно может". А вот большинство респондентов (54%) убеждены, что это не должно быть поводом для увольнения.

Эксперты пообщались и с самими сотрудниками, и лишь 8% от общего числа опрошенных рассказали, что их уволили по причине здоровья. Если рассматривать статистику по городам, то показатель увольнений, в зависимости от состояния здоровья, меняется от города к городу. Так, в Москве и Московской области — это 10% опрошенных. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 18%, в Краснодарском крае — 11%, в Новосибирской области — 11%.

При этом 86% респондентов заявили, что здоровье имеет первостепенное значение для построения карьеры, и лишь 16% признались, что оно для работы не так уж и важно. Также 68% опрошенных HR-менеджеров указали, что в их компаниях подчинённых просят поработать во время болезни.