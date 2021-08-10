Бабушка выброшенного в окно двухлетнего мальчика начала оформлять над ним опекунство

Галина, бабушка двухлетнего ребёнка, которого отец выбросил в окно пятого этажа в Москве, собирает документы для оформления опекунства. На этой неделе следователи планируют подать иск о лишении родительских прав в отношении отца, в отношении матери материал пока собирается, сообщил Лайфу источник, близкий к следствию.

Мать мальчика ограничат в правах до того момента, пока она будет наблюдаться у нарколога. Как отметил источник, если женщина не встанет на путь исправления — её ждёт такая же участь, как и отца, она будет лишена родительских прав.