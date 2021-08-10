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Бабушка выброшенного в окно двухлетнего мальчика начала оформлять над ним опекунство

Мать ребёнка будет ограничена в правах до того момента, пока она будет наблюдаться у нарколога.

10 августа, 08:37
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Галина, бабушка двухлетнего ребёнка, которого отец выбросил в окно пятого этажа в Москве, собирает документы для оформления опекунства. На этой неделе следователи планируют подать иск о лишении родительских прав в отношении отца, в отношении матери материал пока собирается, сообщил Лайфу источник, близкий к следствию.

Мать мальчика ограничат в правах до того момента, пока она будет наблюдаться у нарколога. Как отметил источник, если женщина не встанет на путь исправления — её ждёт такая же участь, как и отца, она будет лишена родительских прав.

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Кадры 18+: Лайф публикует видео момента падения малыша, которого из окна выбросил отец

Также источник рассказал, что на прошлой неделе ребёнку сделали две операции: поправили бедренную кость и рёбра, которые были сломаны после падения. Сейчас мальчик в сознании, находится в отделении интенсивной терапии, ждёт, пока срастутся кости. Врачи дают благоприятный прогноз. Бабушка по линии отца всё время приглядывает за внуком. По словам источника, у неё боевой настрой. Она хочет воспитывать и ставить на ноги внука.

Напомним, отец выбросил двухлетнего сына из окна пятого этажа в Юго-Восточном административном округе столицы. Мальчик выжил и сейчас находится в больнице, Лайф узнал о его самочувствии. На момент задержания 24-летний Леонид Кудрявцев находился в не очень адекватном состоянии, сейчас мужчина заключён под стражу.

После ЧП с выброшенным в окно ребёнком в Москве завели ещё одно дело

После ЧП с выброшенным в окно ребёнком в Москве завели ещё одно дело

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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