Названа причина отмены полёта корабля Starliner к МКС

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о готовности помочь коллегам из NASA и Boeing исправить неполадки на корабле CST-100 Starliner. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнёрам в NASA и Boeing необходимую помощь в случае их обращения", — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, в NASA также назвали "Роскосмосу" причины отмены запуска космического корабля Starliner от компании Boeing к МКС — это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени потребуется на исправление неполадок, пока не известно.