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Названа причина отмены полёта корабля Starliner к МКС

Сколько времени потребуется на исправление неполадок на американском аппарате, пока не известно.

10 августа, 09:42
<p>Фото © NASA via Getty Images</p>

Фото © NASA via Getty Images

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о готовности помочь коллегам из NASA и Boeing исправить неполадки на корабле CST-100 Starliner. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

"Рогозин поручил Центру Келдыша быть готовым оказать американским партнёрам в NASA и Boeing необходимую помощь в случае их обращения", — сказал собеседник агентства.

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По данным агентства, в NASA также назвали "Роскосмосу" причины отмены запуска космического корабля Starliner от компании Boeing к МКС — это неисправности с клапанами в двигателях малой тяги, которые используются для маневрирования на орбите. Сколько времени потребуется на исправление неполадок, пока не известно.

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Напомним, ранее сообщалось, что NASA перенесло запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС, который произошёл 29 июля. После стыковки российский космонавт Олег Новицкий с борта станции сообщил специалистам подмосковного Центра управления полётами о незапланированно включившихся двигателях модуля. Сама МКС при этом совершила полтора "кувырка" в одну сторону, а затем половину оборота в другую.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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