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В Ленобласти два брата сбежали из суда после оглашения приговора

По некоторым данным, обвиняемым удалось вылезти на улицу через открытое окно.

10 августа, 09:32

Фото © Pixabay

В Ленинградской области два брата сбежали из зала суда после оглашённого им приговора по делу об избиении и угрозе убийством. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошёл вчера в судебном участке № 25 в Выборгском районе Ленобласти. По данным РИА "Новости", двое мужчин вылезли через открытое окно после того, как их приговорили к 1 и 2,5 года строгого режима за угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Сейчас поисками беглецов занимается полиция.

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А ранее Лайф сообщал, что из изолятора временного содержания в подмосковной Истре совершили побег пятеро заключённых. Одним из них оказался Александр Мавриди, задержанный по подозрению в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Лайф воссоздал хронологию их побега. Беглецов до сих пор ищут, а пока суд арестовал двух сотрудников ИВС, подозреваемых в превышении должностных полномочий.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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