В Ленобласти два брата сбежали из суда после оглашения приговора

В Ленинградской области два брата сбежали из зала суда после оглашённого им приговора по делу об избиении и угрозе убийством. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе инстанции.

Инцидент произошёл вчера в судебном участке № 25 в Выборгском районе Ленобласти. По данным РИА "Новости", двое мужчин вылезли через открытое окно после того, как их приговорили к 1 и 2,5 года строгого режима за угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Сейчас поисками беглецов занимается полиция.