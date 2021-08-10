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Экс-юрист команды Навального обвинил бывших руководителей ФБК в обмане

Геннадий Макаров утверждает, что работодатели должны ему больше 200 тысяч рублей.

10 августа, 09:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Геннадий Макаров, который с конца 2011 года сотрудничал с командой Алексея Навального в качестве юриста, сказал, что бывшие руководители ФБК* обманули его и не возместили расходы за регистрацию в Липецке регионального отделения партии "Россия будущего".

"Договорённость (с командой Навального. — Прим. Лайфа) была следующая: сначала мы по регионам регистрируемся, затем в Москве регистрируется главный штаб, в Минюсте России. Сделав так, мы стали бы стали настоящей официальной партией", рассказал Макаров в интервью RT.

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Также он рассказал, что планировал возглавить областной штаб Навального, но внезапно с ним перестали поддерживать связь, а после возбуждения после него пары административных дел никто из бывших коллег ему не помог. Он считает, что виноваты в этом Леонид Волков, который в то время возглавлял сеть штабов Навального, и экс-директор ФБК Иван Жданов. Как утверждает юрист, вся работа по созданию отделения партии проводилась им за свой счёт. Волков и Жданов обещали возместить все расходы, но так и не заплатили. По подсчётам бывшего оппозиционера, организация должна ему больше 200 тысяч рублей.

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В конце июня Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Его отправят в СИЗО на месяц с момента задержания, сейчас он находится в международном розыске.

* Запрещённые в России экстремистские организации, выполнявшие функции иностранных агентов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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