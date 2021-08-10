Экс-юрист команды Навального обвинил бывших руководителей ФБК в обмане

Геннадий Макаров, который с конца 2011 года сотрудничал с командой Алексея Навального в качестве юриста, сказал, что бывшие руководители ФБК* обманули его и не возместили расходы за регистрацию в Липецке регионального отделения партии "Россия будущего".

"Договорённость (с командой Навального. — Прим. Лайфа) была следующая: сначала мы по регионам регистрируемся, затем в Москве регистрируется главный штаб, в Минюсте России. Сделав так, мы стали бы стали настоящей официальной партией", — рассказал Макаров в интервью RT .

Также он рассказал, что планировал возглавить областной штаб Навального, но внезапно с ним перестали поддерживать связь, а после возбуждения после него пары административных дел никто из бывших коллег ему не помог. Он считает, что виноваты в этом Леонид Волков, который в то время возглавлял сеть штабов Навального, и экс-директор ФБК Иван Жданов. Как утверждает юрист, вся работа по созданию отделения партии проводилась им за свой счёт. Волков и Жданов обещали возместить все расходы, но так и не заплатили. По подсчётам бывшего оппозиционера, организация должна ему больше 200 тысяч рублей.