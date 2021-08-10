Московские украинцы сочли "издёвкой" российский памятник борщу

Сопредседатель объединения "Украинцы Москвы" Виктор Гиржов раскритиковал золотой монумент ингредиентам для борща, который установили в Курске на День художника. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

"По моему мнению, в условиях войны, которая происходит, — это абсолютно бессмысленный шаг, он просто напоминает издевательство. Это как издёвка выглядит, это всё равно, что в Украине сейчас поставить памятник кокошнику. Вот два гроба бы поставить в цветах российского и украинского флагов — это было бы реалистично", — подчеркнул сопредседатель "Украинцев Москвы".