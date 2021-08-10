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Московские украинцы сочли "издёвкой" российский памятник борщу

Более реалистичным, по их мнению, было бы поставить "два гроба в цветах российского и украинского флагов".

10 августа, 09:04
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Сопредседатель объединения "Украинцы Москвы" Виктор Гиржов раскритиковал золотой монумент ингредиентам для борща, который установили в Курске на День художника. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

По словам Гиржова, отношения между Россией и Украиной находятся на низком уровне и подобные события являются настоящим издевательством. Это аналогично установлению украинского памятника кокошнику.

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"По моему мнению, в условиях войны, которая происходит, — это абсолютно бессмысленный шаг, он просто напоминает издевательство. Это как издёвка выглядит, это всё равно, что в Украине сейчас поставить памятник кокошнику. Вот два гроба бы поставить в цветах российского и украинского флагов — это было бы реалистично", — подчеркнул сопредседатель "Украинцев Москвы".

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Российский музыкант Андрей Макаревич ранее заявил, что не считает борщ украинским блюдом. По словам музыканта, он появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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