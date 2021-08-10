Московские украинцы сочли "издёвкой" российский памятник борщу
Более реалистичным, по их мнению, было бы поставить "два гроба в цветах российского и украинского флагов".
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Сопредседатель объединения "Украинцы Москвы" Виктор Гиржов раскритиковал золотой монумент ингредиентам для борща, который установили в Курске на День художника. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".
По словам Гиржова, отношения между Россией и Украиной находятся на низком уровне и подобные события являются настоящим издевательством. Это аналогично установлению украинского памятника кокошнику.
"По моему мнению, в условиях войны, которая происходит, — это абсолютно бессмысленный шаг, он просто напоминает издевательство. Это как издёвка выглядит, это всё равно, что в Украине сейчас поставить памятник кокошнику. Вот два гроба бы поставить в цветах российского и украинского флагов — это было бы реалистично", — подчеркнул сопредседатель "Украинцев Москвы".
Российский музыкант Андрей Макаревич ранее заявил, что не считает борщ украинским блюдом. По словам музыканта, он появился задолго до возникновения Украины, поэтому это блюдо является скорее древним, нежели украинским.
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