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СК возбудил новое дело против соратников Навального — Жданова и Волкова

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.

10 августа, 08:55
<p>Фото © СК РФ</p>

Фото © СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сторонников Алексея Навального — Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в сборе средств и оказании финансовых услуг для финансирования экстремистской организации.

"На различных ресурсах в сети Интернет размещён видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК*, и Волкова, руководившего движением "Штабы Навального"*. Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств", — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что подозреваемые сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Минюст внёс ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещённых организаций

Минюст внёс ФБК и "Штабы Навального" в перечень запрещённых организаций

Напомним, что ещё в апреле Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх организаций, связанных с Алексеем Навальным. Спустя несколько дней деятельность штабов оппозиционера была приостановлена, а затем Мосгорсуд ограничил деятельность и самого ФБК*. 9 июня суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК*, признав организацию экстремистской. Решение официально вступило в законную силу 4 августа, о чём также рассказывал Лайф.

Кроме того, в конце июня Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Его отправят в СИЗО на месяц с момента задержания, сейчас он находится в международном розыске.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Финальный поворот: Что пишут западные СМИ про признание ФБК экстремистской организацией и почему сравнивают его с сектой

Финальный поворот: Что пишут западные СМИ про признание ФБК экстремистской организацией и почему сравнивают его с сектой

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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