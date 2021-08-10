СК возбудил новое дело против соратников Навального — Жданова и Волкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сторонников Алексея Навального — Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц. Они подозреваются в сборе средств и оказании финансовых услуг для финансирования экстремистской организации.

"На различных ресурсах в сети Интернет размещён видеоролик с участием Жданова, занимавшего должность директора ФБК*, и Волкова, руководившего движением "Штабы Навального"*. Осознавая, что эти организации признаны экстремистскими, Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств", — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Она уточнила, что подозреваемые сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Кроме того, в конце июня Нагатинский районный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего главу ФБК Ивана Жданова, которого обвиняют в злостном неисполнении решения суда. Его отправят в СИЗО на месяц с момента задержания, сейчас он находится в международном розыске.