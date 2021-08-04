Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании ФБК*, ФЗПГ* и движения "Штабы Навального"* экстремистскими организациями. С этого дня решение суда официально вступило в законную силу.

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Напомним, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.