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Решение о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу

В июне Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал организацию.

4 августа, 15:39

Фото © Pexels

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным решение о признании ФБК*, ФЗПГ* и движения "Штабы Навального"* экстремистскими организациями. С этого дня решение суда официально вступило в законную силу.

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения решение суда первой инстанции — без изменения", — огласил постановление судья.

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Напомним, 16 апреля Прокуратура Москвы подала иски о признании экстремистскими трёх связанных с Навальным организаций. В надзорном ведомстве заявили, что они занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

26 апреля в связи с поданным иском Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального, а на следующий день Мосгорсуд ограничил деятельность самого ФБК. А 9 июня Московский городской суд удовлетворил иск столичной прокуратуры и ликвидировал ФБК, признав организацию экстремистской.

* Экстремистская организация, запрещённая в России, выполнявшая функции иностранного агента.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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