Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

В Ростовской области 31 ребёнок от 10 до 14 лет отравился на тренировочных сборах. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"9 августа 2021 года спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в городе Волгодонске, предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 31 ребёнка в возрасте от 10 до 14 лет резко ухудшилось состояние здоровья", — заявили в ведомстве.

У всех пострадавших наблюдалась тошнота, диарея и рвота. Отмечается, что состояние юных спортсменов удовлетворительное. Следствие совместно с Роспотребнадзором проводит необходимые проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.