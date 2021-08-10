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Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

Юным спортсменам — от 10 до 14 лет. У всех пострадавших наблюдается тошнота, диарея и рвота.

10 августа, 09:19
<p>Фото © <a href="https://rostov.sledcom.ru/news/item/1599625/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области</a></p>

Фото © Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области

В Ростовской области 31 ребёнок от 10 до 14 лет отравился на тренировочных сборах. Об этом сообщили в региональном следственном управлении СК России.

"9 августа 2021 года спортсменам, находящимся на тренировочных сборах в одном из центров загородного отдыха в городе Волгодонске, предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, в результате чего у 31 ребёнка в возрасте от 10 до 14 лет резко ухудшилось состояние здоровья", — заявили в ведомстве.

У всех пострадавших наблюдалась тошнота, диарея и рвота. Отмечается, что состояние юных спортсменов удовлетворительное. Следствие совместно с Роспотребнадзором проводит необходимые проверки, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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