Солист "Иванушек" в шутку пригрозил возить прах Рыжего на концерты после его смерти
Он уверен, что Григорьев-Апполонов должен работать ровно столько, сколько потребует публика, потому что он принадлежит уже не себе, а народу.
Фото © ТАСС / Александр Щербак
Солист российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко признался в беседе с kp.ru, что его коллега Андрей Григорьев-Апполонов стал слишком сильно беспокоиться о своём здоровье. Рыжий сетует, что не выдерживает изматывающего графика гастролей и ему придётся уйти на покой, на что коллега пригрозил не отпускать его даже после смерти.
"Рыжий очень любит жаловаться: "Я умру скоро с такими гастролями, я уже не выдерживаю". Я говорю: "Я тебе не позволю. Во-первых, я тебя оживлю. А во-вторых, если уж так, я буду возить с собой твою урну, ставить на сцену, микрофон подводить, и там будет играть фонограмма твоего голоса. Ты будешь у меня работать ровно столько, сколько нужно, сколько потребует народ", — рассказывает Туриченко.
Ранее в честь своего юбилея Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в "Инстаграме" снимок, который был сделан для паспорта на 20-летие. Некоторые подписчики даже предположили, что на фото не он, а его тайная сестрёнка-близнец.
Комментариев: 0