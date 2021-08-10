НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Солист "Иванушек" в шутку пригрозил возить прах Рыжего на концерты после его смерти

Он уверен, что Григорьев-Апполонов должен работать ровно столько, сколько потребует публика, потому что он принадлежит уже не себе, а народу.

10 августа, 09:12
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Солист российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко признался в беседе с kp.ru, что его коллега Андрей Григорьев-Апполонов стал слишком сильно беспокоиться о своём здоровье. Рыжий сетует, что не выдерживает изматывающего графика гастролей и ему придётся уйти на покой, на что коллега пригрозил не отпускать его даже после смерти.

"Рыжий очень любит жаловаться: "Я умру скоро с такими гастролями, я уже не выдерживаю". Я говорю: "Я тебе не позволю. Во-первых, я тебя оживлю. А во-вторых, если уж так, я буду возить с собой твою урну, ставить на сцену, микрофон подводить, и там будет играть фонограмма твоего голоса. Ты будешь у меня работать ровно столько, сколько нужно, сколько потребует народ", рассказывает Туриченко.

Рыжий из "Иванушек" привился от коронавируса в Иннополисе

Рыжий из "Иванушек" привился от коронавируса в Иннополисе

Ранее в честь своего юбилея Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в "Инстаграме" снимок, который был сделан для паспорта на 20-летие. Некоторые подписчики даже предположили, что на фото не он, а его тайная сестрёнка-близнец.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Певица МакSим до госпитализации успела дать согласие солисту "Иванушек" на съёмку клипа "Мой рай"

2 августа, 10:22

Рыжий из "Иванушек" привился от коронавируса в Иннополисе

14 июля, 07:18

"Будешь за тарелками на кухню ездить": Моргенштерн подарил подростку-инвалиду коляску со скандальной премии Муз-ТВ

сегодня в 04:24

Экс-юрист команды Навального обвинил бывших руководителей ФБК в обмане

сегодня в 09:29

Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

сегодня в 09:19

Новости партнеров

Layer 1