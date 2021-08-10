Солист "Иванушек" в шутку пригрозил возить прах Рыжего на концерты после его смерти

Солист российской поп-группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко признался в беседе с kp.ru, что его коллега Андрей Григорьев-Апполонов стал слишком сильно беспокоиться о своём здоровье. Рыжий сетует, что не выдерживает изматывающего графика гастролей и ему придётся уйти на покой, на что коллега пригрозил не отпускать его даже после смерти.

"Рыжий очень любит жаловаться: "Я умру скоро с такими гастролями, я уже не выдерживаю". Я говорю: "Я тебе не позволю. Во-первых, я тебя оживлю. А во-вторых, если уж так, я буду возить с собой твою урну, ставить на сцену, микрофон подводить, и там будет играть фонограмма твоего голоса. Ты будешь у меня работать ровно столько, сколько нужно, сколько потребует народ", — рассказывает Туриченко.