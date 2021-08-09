"Беги, Люба, беги!" : Кто и почему сделал из Любови Соболь политбеженку Александр Роджерс - о том, почему у юриста запрещенной организации не срослось с получением финансирования и какие страны могут приютить оппозиционерку 9 августа, 10:48 Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Как сообщил нам, опираясь на свои источники, Илиас Меркьюри, графиня с изменившимся лицом бежит к пруду. Простите, не удержался, — Любовь Соболь нарушила режим домашнего ареста и сбежала в Турцию.

Почему так случилось, и почему никак иначе и не могло получиться, мы сейчас попробуем разобраться.

Во-первых, власть в остатках «ФБК», признанной экстремистской организацией, оказалась фактически захвачена британской подданной Марией Певчих. Та исполняет роль строгой мамочки, что для инфантильного контингента «ФБК»* признак безусловного доминирования. Албуров и Волков боятся ей возражать, потому что именно через Певчих осуществляется кураторство этой организации со стороны британской разведки.

В таких раскладах Соболь оказывается попросту не нужна – женское лидерство в примитивных сообществах не предполагает наличия конкуренции. Быть ещё более строгой мамочкой, чтобы попытаться бороться за власть, Соболь не может – нет ни подходящей внешности, ни административного ресурса в виде связей в Лондоне.

Во-вторых, судебные ограничения, наложенные на Соболь, не дают ей возможности вести противоправную деятельность – на митинги ходить нельзя, участвовать в провокациях нельзя, даже шляться неизвестно где по ночам тоже нельзя (последнее, в свете недавно открывшихся фактов биографии Соболь, видимо, особенно обидно). Фактически судебное решение вынуждает Соболь вести честный образ жизни и, как говорил Папанов, «чтоб ты жил на одну зарплату». Как говорил всё тот же Папанов, «нет, на это я пойтить не могу».

Разводить людей на деньги больше нельзя, каналы получения западных грантов также перекрыты, снимать ролики (читай «встречаться с Ахметом») также нет возможности – тоска полная. Остаётся только одно – бежать на Запад в слабой надежде, что там её сделают политбеженкой и посадят на содержание тамошних налогоплательщиков.

Впрочем, там сейчас подобных «бегунов» целая куча. Это «президент Света» Тихановская такая одна, поэтому её поставили на довольствие, возят по различным мероприятиям, как дрессированную мартышку, и Байден угощает печеньками. А из России различных «предводителей уездного дворянства» сбежала уже целая куча (в основном от уголовного преследования за мошенничество и уклонение от налогов), причём некоторые из них гораздо значимее и известнее, чем Соболь. Так что Любе особый статус и усиленные талоны на питание не светят.

Максимум, на что может рассчитывать Соболь – это не элитные апартаменты в жилом комплексе «The Circle» в центре Лондона, как у Певчих, а какая-нибудь скромная съёмная квартирка в Прибалтике.

Её ведь даже не смогут трудоустроить в какую-нибудь «Медузу». Потому что, во-первых, Соболь не умеет писать – она всегда только зачитывала уже готовый текст с телесуфлёра. А, во-вторых, у самой «Медузы» финансовые дела из рук вон плохи, поэтому они и без лишних нахлебников могут закрыться в ближайшее время – просто по банкротству.

Можно ведь в свободном доступе изучить биографии большинства других аналогичных «диссидентов», предавших Россию за деньги, а затем сбежавших на Запад. Судьба большинства из них, даже тех, кто успел наворовать, а потом сбежал с украденным, весьма незавидна. Никто из них не смог достичь ни в США, ни в Евросоюзе каких-нибудь значимых успехов – ни в карьере, ни в бизнесе (даже те, кого либеральная пропаганда пыталась выставлять как «финансовых гуру» и «селф-мейд-менов»). Как говорил в «Днях Турбиных» немецкий генерал, «Ваш конец известен. Он есть весьма печален». Так что «Беги, Люба, беги!».

ФБК — организация, запрещенная в России.

Авторы Александр Роджерс