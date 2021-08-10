Около 30–45% пациентов выживают после подключения к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), однако без этого метода они были бы обречены на летальный исход. О том, что происходит с организмом при таком лечении, которое называют методом последней надежды, в беседе с kp.ru рассказал врач-реаниматолог, кандидат медицинских наук Георгий Арболишвили.

Аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации — это небольшое устройство, способное заменить функции сердца и лёгких человека на время их восстановления, например после коронавируса. Он состоит из двух компонентов, один из которых качает кровь из сосудов пациента, а другой — насыщает её кислородом, закачивая обратно в тело. ЭКМО является последним этапом интенсивной терапии, и именно к такому аппарату была подключена певица Максим.

Как рассказал Арболишвили, для большего комфорта пациента вводят в состояние медикаментозного сна, который ошибочно называют искусственной комой. Такой же способ используется и для людей, подключённых к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В этом состоянии мозг защищён от кислородного голодания, и поэтому тяжёлые последствия от такого метода лечения исключены, подчеркнул врач.

"Речь идёт ни в коем случае не о коме. Правильно это называется медикаментозный сон. В кому человек впадает из-за тяжёлого поражения мозга — после инсульта, черепно-мозговых травм и т.д. Мы же при подключении к ИВЛ вводим пациента в медикаментозный сон именно для того, чтобы защитить мозг. Это называется нейропротекция", — рассказал медик.

По словам врача, вне зависимости от того, сколько человек провёл в медикаментозном сне, после выздоровления он сможет полностью восстановиться. Поначалу пациенту будет тяжело разговаривать, но со временем голосовые связки приходят в норму. Однако и здесь может вмешаться коронавирус, который поражает ткани мозга и может повлиять на когнитивные способности человека, добавил специалист.

В отличие от пациентов, подключённых к искусственной вентиляции лёгких, у людей на ЭКМО альтернатив нет. Аппарат замещает им и дыхательные функции, и работу сердца. Но даже подключение к нему не является приговором, подчёркивает врач.

"Да, это тяжёлая артиллерия, последний уровень респираторной поддержки (в случае, например, тяжёлой пневмонии), на него попадают самые сложные пациенты. Надо понимать, что это люди, которым ИВЛ уже не помогает справиться с тяжелейшими расстройствами дыхания, поэтому без ЭКМО они обречены", — добавил Арболишвили.