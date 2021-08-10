В институте "Микроб" оценили опасность лихорадки Марбург для России

В Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора считают, что вероятность глобального распространения лихорадки Марбург и её попадания в Россию является крайне низкой.

"Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок", — заявили в институте.

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим на данный момент лечения. Он передаётся людям от летучих мышей и далее распространяется от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется от 2 дней до 21. Всё начинается с высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола.

Данная болезнь характерна для стран Африки, и за пределами региона она оказывалась лишь в 2008 году — в США и Нидерландах. Однако риск распространения на национальном и региональном уровнях в ВОЗ оценивают как высокий.