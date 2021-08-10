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В институте "Микроб" оценили опасность лихорадки Марбург для России

Болезнь почти не проявлялась за пределами Африки, но в региональном масштабе риск распространения высок.

10 августа, 10:02
<p>Фото © Christian Charisius / picture alliance via Getty Images</p>

Фото © Christian Charisius / picture alliance via Getty Images

В Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора считают, что вероятность глобального распространения лихорадки Марбург и её попадания в Россию является крайне низкой.

"Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок", — заявили в институте.

Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим на данный момент лечения. Он передаётся людям от летучих мышей и далее распространяется от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется от 2 дней до 21. Всё начинается с высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола.

Данная болезнь характерна для стран Африки, и за пределами региона она оказывалась лишь в 2008 году — в США и Нидерландах. Однако риск распространения на национальном и региональном уровнях в ВОЗ оценивают как высокий.

Наследник Эболы: В Гвинее скончался пациент, заразившийся неизлечимой лихорадкой Марбург

Наследник Эболы: В Гвинее скончался пациент, заразившийся неизлечимой лихорадкой Марбург

Напомним, власти Гвинеи ранее распорядились усилить контроль на территории, где обнаружили подозрительный случай заражения редким вирусом Марбург, вызывающим смертельную неизлечимую геморрагическую лихорадку.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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