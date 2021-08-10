В институте "Микроб" оценили опасность лихорадки Марбург для России
Болезнь почти не проявлялась за пределами Африки, но в региональном масштабе риск распространения высок.
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В Российском научно-исследовательском противочумном институте "Микроб" Роспотребнадзора считают, что вероятность глобального распространения лихорадки Марбург и её попадания в Россию является крайне низкой.
"Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок", — заявили в институте.
Вирус Марбург является редким заболеванием с высокой смертностью, не имеющим на данный момент лечения. Он передаётся людям от летучих мышей и далее распространяется от человека к человеку. Инкубационный период вируса варьируется от 2 дней до 21. Всё начинается с высокой температуры, сильной головной боли и тяжёлого недомогания. Марбург относится к тому же семейству вирусов, что и Эбола.
Данная болезнь характерна для стран Африки, и за пределами региона она оказывалась лишь в 2008 году — в США и Нидерландах. Однако риск распространения на национальном и региональном уровнях в ВОЗ оценивают как высокий.
Напомним, власти Гвинеи ранее распорядились усилить контроль на территории, где обнаружили подозрительный случай заражения редким вирусом Марбург, вызывающим смертельную неизлечимую геморрагическую лихорадку.
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