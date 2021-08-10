В России разработали уникальную технологию создания индивидуальных эндопротезов

В Санкт-Петербурге наноцентр "Роснано" совместно с центром травматологии имени Вредена разработал уникальный имплант из титана, который печатается на 3D-принтере из биосовместимых материалов с учётом анатомических особенностей конкретного пациента.

Эндопротез сможет заменить часть бедренной кости и коленного сустава. Новая технология изготовления позволяет уменьшить стоимость импланта в два раза. Уникальность разработки состоит в том, что в отличие от имеющихся на рынке моделей новый эндопротез не универсален, он учитывает особенности конкретного пациента. К тому же имплант воссоздаёт довольно большой участок кости. В медицинском центре им. Вредена врачи создали первичную модель и передали её на доработку.

"Здесь инженеры её оптимизировали, зная все технологии 3D-печати, зная особенности постобработки. Зная, какие нагрузки накладываются на подобную конструкцию, удалось её облегчить", — рассказала руководитель направления аддитивных технологий северо-западного наноцентра Яна Чекрыжова телеканалу "Санкт-Петербург".

Отмечается, что технологию не только разработали, но и уже применили на практике. Операция по установлению протеза была проведена ещё в 2020 году, но сразу нельзя было определить, насколько успешно она прошла. После проведения двух контрольных исследований врачи убедились, что протез прижился и опорно-двигательная система пациента восстановлена.