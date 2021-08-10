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В России разработали уникальную технологию создания индивидуальных эндопротезов

Методику уже успешно применили на практике. Разработчики сообщили, что протез прижился и опорно-двигательная система пациента была восстановлена.

10 августа, 10:19
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Санкт-Петербурге наноцентр "Роснано" совместно с центром травматологии имени Вредена разработал уникальный имплант из титана, который печатается на 3D-принтере из биосовместимых материалов с учётом анатомических особенностей конкретного пациента.

Эндопротез сможет заменить часть бедренной кости и коленного сустава. Новая технология изготовления позволяет уменьшить стоимость импланта в два раза. Уникальность разработки состоит в том, что в отличие от имеющихся на рынке моделей новый эндопротез не универсален, он учитывает особенности конкретного пациента. К тому же имплант воссоздаёт довольно большой участок кости. В медицинском центре им. Вредена врачи создали первичную модель и передали её на доработку.

"Здесь инженеры её оптимизировали, зная все технологии 3D-печати, зная особенности постобработки. Зная, какие нагрузки накладываются на подобную конструкцию, удалось её облегчить", — рассказала руководитель направления аддитивных технологий северо-западного наноцентра Яна Чекрыжова телеканалу "Санкт-Петербург".

Отмечается, что технологию не только разработали, но и уже применили на практике. Операция по установлению протеза была проведена ещё в 2020 году, но сразу нельзя было определить, насколько успешно она прошла. После проведения двух контрольных исследований врачи убедились, что протез прижился и опорно-двигательная система пациента восстановлена.

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Ранее в "Сколково" показали российский нейроимплант для восстановления зрения. Чип присоединяется к зрительной коре мозга и передаёт ей информацию с двух камер, которые заменяют глаза.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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