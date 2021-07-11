Что нам Маск: В "Сколково" показали российский нейроимплант для восстановления зрения Чип присоединяется к зрительной коре мозга и передаёт ей информацию с двух камер, которые заменяют глаза. 10 июля, 21:40 Фото © LIFE

— Меня зовут Алексей, я из города Ефремова Тульской области. В детстве я немного мог слышать, поэтому частично навыки речи сохранились, — говорит главный гость этой презентации. Слова нелегко ему даются, но разобрать их вполне можно. Алексей не только полностью утратил слух. Он не видит. А значит, не может воспринимать даже язык жестов. То, что у него спрашивают, ему переводят на особый — тактильный — язык: каждая буква в слове зашифрована в особом прикосновении к руке.

Фото © LIFE

Алексея пригласили в "Сколково", чтобы попытаться познакомить с новым российским изобретением. Ему дали в руки обруч, или, лучше сказать, ободок, который нужно носить на голове. На нём установлены две камеры, которые и выполняют функцию глаз.

Фото © LIFE

Кроме него нужно ещё закрепить вот такое устройство на поясе. Это микрокомпьютер.





Он считывает картинку с камер, выделяет контуры объектов и передаёт информацию в самую важную часть гаджета — нейроимплант. Его предстоит присоединить к зрительной коре мозга. Округлая часть (это антенна) и центральная металлическая (микропроцессор) закрепляются на черепе под кожей, электроды "вмонтируются" в череп и непосредственно взаимодействуют со зрительной корой — стимулируют её малыми токами.

Фото © LIFE

В результате "в голове" возникает картинка. Конечно, не такая, как у зрячих. Но человек сможет составить хотя бы примерное представление о том, что перед ним. Сможет ориентироваться в пространстве. Выглядеть это будет примерно так.

Фото © LIFE

Систему из трёх устройств назвали ELVIS — electronic vision (электронное зрение). По словам разработчиков, она эффективна, например, для тех, у кого поражена сетчатка глаза или есть какая-то патология зрительного нерва.

Установка импланта в мозг — рискованная операция. "Я бы согласился с радостью", — ответил Алексей на соответствующий вопрос. По расчётам разработчиков, устройство прослужит не менее десяти лет. Проблема в том, что, как выяснилось по ходу презентации, в случае Алексея это может не помочь. Дело в том, что имплант полноценно может работать только у того, кто когда-то видел, но зрение утратил. Мозг помнит то, что видели глаза, и благодаря этому может интерпретировать информацию, передаваемую по цепи "камера – компьютер – имплант". Но Алексей не видел никогда. "Я не представляю, что это значит, — видеть", — признался он во время разговора с журналистами.

— По сути, данный прибор не заменяет зрение, он эмулирует зрение, эмулирует образы. Если человек слеп от рождения, это более сложная задача, и мы, честно говоря, ещё не понимаем, как эти образы будут эмулироваться, ему нужно будет соотнести раздражение, которое он получает от нейрочипа, с соответствующей частью коры головного мозга, с сенсорными ощущениями, и если есть звук, то со звуком. Задача не только технологическая, по всей видимости, потребуется привлекать специалистов по психологии, — предположил старший вице-президент по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем.

И ещё эта операция, конечно, дорого стоит. Как сообщил руководитель этого проекта Денис Кулешов, на этапе испытаний все расходы в целом (операция, само устройство, реабилитация) составят примерно десять миллионов рублей. После внедрения, по расчётам создателей импланта, всё будет обходиться вдвое дешевле. Но главное — Денис говорит, что расходы должно будет взять на себя государство и Минздрав уже проявил заинтересованность. В случае успеха можно будет рассчитывать на бесплатную установку импланта по программе высокотехнологичной помощи.

— Все учреждения, которые хотят и имеют возможность проводить у себя такие операции, смогут подать заявки, и Минздрав выдаёт так называемые квоты. Когда пациент обращается куда-то за помощью, ему могут сказать: "Вот в твоём случае наконец-то появилась технология, которая вернёт тебе зрение, если хочешь, давай попробуем". И в данном случае пациент не платит ни за что. Всё компенсируется государством, — объяснил руководитель проекта.

Пока что ELVIS испытывают на грызунах. Далее по плану — тестирование на обезьянах, а на 2023 год намечена установка нейроимпланта десяти незрячим добровольцам. Создатели системы надеются сделать её доступной в 2027 году. В будущем аналогичные чипы хотят создать для людей с болезнью Паркинсона или хроническим болевым синдромом, а ещё для управления бионическим протезом силой мысли. Старший вице-президент "Сколково" отметил, что ещё недавно о таких вещах можно было лишь читать в фантастических романах.

Фото © LIFE

— Нейроинтерфейсы и взаимодействие компьютеров и машин с мозгом — это то, на что мы рассчитываем в ближайшие 10–15 лет, и, конечно, первые предложения будут медицинские, — заверил Кирилл Каем.

Авторы Адель Романенкова